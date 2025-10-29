Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Con un aroma que combina flores blancas, maderas nobles y notas verdes, transmite una sensación de distinción y seguridad.

Angelina Jolie siempre marca tendencia con su look y sus trabajos, por lo que no es casualidad que la noticia sobre qué perfume usa haya generado tanto impacto. Su estilo mezcla sobriedad y magnetismo, una dualidad que también se refleja en los perfumes que elige. La actriz estadounidense, embajadora de varias firmas de lujo, tiene predilección por fragancias intensas, refinadas y con un toque clásico, ideales para quienes buscan dejar una impresión duradera.

Sus elecciones no son casuales, ya que cada una revela una faceta de su personalidad . Desde los acordes florales más elaborados hasta las notas cálidas de vainilla o madera, sus perfumes preferidos refieren a la sensualidad y elegancia sin necesidad de exagerar. Estas fragancias, que se pueden conseguir en perfumerías selectas de Argentina, se convirtieron en referencia para quienes buscan un aroma con carácter.

Entre sus opciones predilectas se encuentran tres perfumes que, además de reflejar su esencia, marcan tendencia por su calidad y su composición artesanal.

Cuál es el perfume favorito de Angelina Jolie

El favorito indiscutido de la actriz de Carolina Herrera, un clásico de la alta perfumería que destaca por su elegancia y sofisticación. Con un aroma que combina flores blancas, maderas nobles y notas verdes, transmite una sensación de distinción y seguridad.

Su composición abre con acordes de bergamota, palo de rosa de Brasil, flor de azahar, albaricoque y notas verdes, que aportan frescura y luminosidad. En el corazón predominan el nardo de la India, jazmín, madreselva, narciso y lirio del valle, mientras que el fondo deja una estela envolvente con ámbar, sándalo, almizcle y vetiver.

La estrella de Hollywood lo considera un perfume elegante y clásico, perfecto para acompañar tanto eventos formales como momentos cotidianos. Es una fragancia que no pasa desapercibida y que, con el paso de las horas, se vuelve más cálida y envolvente.

Entre sus otras elecciones figura 1969 de Histoires de Parfums, una propuesta unisex con notas de melocotón, cardamomo, clavo, chocolate mexicano y café, que representa su costado más sensual y audaz. También elige Mon Guerlain Bloom of Rose de Guerlain, donde predominan la rosa damascena, el jazmín sambac y la vainilla, un aroma más suave y femenino que refleja su espíritu introspectivo y natural.

Cuánto sale el perfume favorito de Angelina Jolie

En Argentina, el perfume Carolina Herrera de Carolina Herrera puede encontrarse en diferentes presentaciones y precios. En las principales perfumerías, el frasco de 100 ml ronda los $190.000 a $230.000, dependiendo del punto de venta y las promociones vigentes. Las versiones de 50 ml tienen un valor estimado de $120.000, mientras que los sets con loción corporal o miniaturas pueden superar los $250.000.

Por otro lado, el perfume 1969 de Histoires de Parfums, por tratarse de una marca niche, tiene un costo más elevado y menor disponibilidad en el país. Su frasco de 120 ml suele rondar los $300.000, siendo una opción exclusiva para los amantes de fragancias intensas y elaboradas.

Por otra parte, Mon Guerlain Bloom of Rose se consigue entre $180.000 y $210.000, destacándose como una alternativa más floral y romántica dentro de la selección de la actriz.

Estas tres fragancias representan distintas facetas de su personalidad: la elegancia clásica, la sensualidad moderna y la naturalidad refinada, lo que las convierte en opciones perfectas para quienes buscan un perfume con identidad propia.