Masacre en Río de Janeiro: las recomendaciones a los argentinos que tienen viajes planificados

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, aseguró que la situación "está controlada" y la ciudad "lentamente está volviendo a la normalidad". "Los incidentes ocurrieron en una zona alejada de los centros turísticos", aclaró.

Río de Janeiro representa la combinación perfecta entre sol, arena y una energía vibrante que contagia a quienes la visitan. 

Crece la preocupación por la masacre tras el megaoperativo contra los narcotraficantes, que se llevó a cabo en Río de Janeiro que, hasta el momento, produjo el fallecimiento de 132 personas. El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, aseguró que la situación "está controlada" y la ciudad "lentamente está volviendo a la normalidad". Existe una serie de recomendaciones emitidas por el consultado para los argentinos que tienen viajes planificados.

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba
“La situación en Río de Janeiro siempre es compleja desde el punto de vista de la seguridad y los argentinos que deciden viajar por vacaciones o cuestiones familiares, lo saben”, señaló Raimondi, previo a recomendar “tener recaudos y tomar precauciones”. En el mismo sentido, destacó: "No creemos que haya que emitir ninguna alerta adicional a las habituales”.

Los cuerpos de la personas fallecidas en las calles de Río de Janeiro.

Las recomendaciones a los argentinos que tienen viajes planificados a Río de Janeiro

El Consulado tiene publicado en su sitio web una serie de recomendaciones en materia de seguridad, documentación y salud.

  • La mayoría de los hechos delictivos tienen lugar en la vía pública, a través del arrebato. Los asaltos a mano armada son menos frecuentes. Es recomendable no circular con grandes sumas de dinero u objetos de valor visibles como cadenas, relojes o cámaras fotográficas. Cuide especialmente sus pertenencias en la playa y evite dejarlas desatendidas aun por poco tiempo. La gran mayoría de los problemas ocurre cuando los turistas dejan sus mochilas o bolsos para entrar al mar, o para comprar artículos ofrecidos por vendedores ambulantes, facilitando el trabajo de los arrebatadores.

  • Respecto la documentación, es conveniente no llevar consigo los originales, evitando de esta manera los problemas que su sustracción acarrea. No es usual que la Policía solicite identificación a transeúntes en situaciones normales, por lo que la portación de los originales es -en principio- innecesaria. Lleve consigo una fotocopia de su DNI o pasaporte.

  • Se recomienda muy especialmente nunca reaccionar o resistirse ante un asalto. Las agresiones, que en algunos casos derivan en situaciones graves, provienen en general de actos de resistencia de parte de las víctimas.

  • Se debe tener especial atención en el barrio de Lapa, centro de diversión nocturna por excelencia, donde pululan arrebatadores. Lleve sólo lo indispensable y extreme su prudencia. Extreme su atención en épocas como Año Nuevo y Carnaval, no sólo en Lapa sino en toda la ciudad.

  • Se recomienda enfáticamente viajar con seguro de asistencia en viaje e interiorizarse previamente de las condiciones de cobertura y datos de contacto para el caso de emergencias. Los costos de la medicina privada en Rio de Janeiro son elevados y la demanda sobre la red de salud pública aumenta considerablemente durante los grandes eventos en la ciudad como en el verano.

  • Conforme con la normativa vigente, el Consulado no puede prestar dinero ni asistirlo en aspectos relativos a pasajes o reservas de hotel.

  • El Consulado tampoco puede actuar como su abogado en caso de tener un problema con la justicia, aunque sí podrá brindar orientación sobre los pasos a seguir conforme el caso de que se trate y sobre cómo conseguir asistencia letrada pública o privada.

  • En caso de enfermedad grave o accidente, el Consulado prestará toda la ayuda y asistencia que permitan las circunstancias, pero no podrá pagar los gastos del hospital, o garantizarle un trato mejor que el que se dispensa a los ciudadanos brasileños.

  • Ante una situación de necesidad, puede ayudarlo a contactar a su familia, empresa, compañía de seguros o banco en la República Argentina, para obtener la atención o los recursos necesarios.
