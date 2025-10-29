Masacre en Río de Janeiro: las recomendaciones a los argentinos que tienen viajes planificados

Crece la preocupación por la masacre tras el megaoperativo contra los narcotraficantes, que se llevó a cabo en Río de Janeiro que, hasta el momento, produjo el fallecimiento de 132 personas. El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, aseguró que la situación "está controlada" y la ciudad "lentamente está volviendo a la normalidad". Existe una serie de recomendaciones emitidas por el consultado para los argentinos que tienen viajes planificados.
“La situación en Río de Janeiro siempre es compleja desde el punto de vista de la seguridad y los argentinos que deciden viajar por vacaciones o cuestiones familiares, lo saben”, señaló Raimondi, previo a recomendar “tener recaudos y tomar precauciones”. En el mismo sentido, destacó: "No creemos que haya que emitir ninguna alerta adicional a las habituales”.
Muertos Brasil Masacre Rio de Janeiro 29 octubre 2025
Los cuerpos de la personas fallecidas en las calles de Río de Janeiro.
X: @taliriapetrone
Las recomendaciones a los argentinos que tienen viajes planificados a Río de Janeiro
El Consulado tiene publicado en su sitio web una serie de recomendaciones en materia de seguridad, documentación y salud.