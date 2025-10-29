29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El día después de la masacre de Río de Janeiro: Lula se reúne para definir los pasos a seguir

El presidente del país vecino trazará un plan junto a funcionarios del Gobierno, el Ministerio de Justicia y el director de la Policía Federal para evaluar la asistencia que ofrecerá a la ciudad carioca y garantizar la seguridad.

Por

Los enfrentamientos dejaron 64 muertos.

Mauro Pimentel | AFP

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, decidió que este miércoles llevará adelante una reunión junto a distintos funcionarios de gobierno y también con autoridades de la Policía Federal para definir el plan de asistencia que enviará a Río de Janeiro. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 64 muertos en la ciudad.

Las calles del centro de Río de Janeiro permanecieron desiertas durante toda la tarde.
Te puede interesar:

Playas desiertas, clases suspendidas y negocios cerrados: así está Río tras los operativos contra el Comando Vermelho

Durante el transcurso de la mañana se espera un encuentro entre Rui Costa, Ricardo Lewandowski, miembros de la Casa Civil; Jorge Messias, ministro de Justicia y Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal

Si bien todavía no hubo definiciones, en Globo aseguran que la idea sería poner en marcha una GLO, Garantía de la Ley y el Orden, dado que la ley hoy tiene restricciones establecidas por el propio presidente.

Esta iniciativa considera el alcance del accionar de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. La última vez que se utilizó fue para el G20 en noviembre del año pasado, donde hubo un despliegue de 9000 militares con coches blindados.

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Las fuerzas de seguridad de Brasil llevaron a cabo este martes una megaoperación contra el narcotráfico en la ciudad de Río de Janeiro dejando el saldo de al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. El gobernador de la ciudad carioca, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho y confirmó que entre los fallecidos hay cuatro policías.

"El más letal en la historia de Brasil este megaoperativo de la policía contra el Comando Vermelho, el grupo narco-terroista que ocupa la favela y las cárceles de Río de Janeiro hace años", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una. En tanto, el gobierno de Lula da Silva mantiene una reunión de emergencia desde la tarde en el Palacio del Planalto para discutir medidas, del cual forma parte el Gabinete de Seguridad e integrantes de ministerios.

El operativo se desarrolló dos de las favelas más importantes de Río de Janeiro y participaron 2.500 agentes de seguridad con el objetivo de concretar 100 órdenes de arresto. "Se generó un enfrentamiento descomunal con los miembros del grupo narco que respondieron con barricada e incendios en las calles y ataques con drones contra la policía", agregó el especialista en temas internacionales.

La secretaria de Estado de Polícia Civil de Río de Janeiro, confirmó en su cuenta de X que en el operativo "el criminal Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, fue capturado en Chatuba da Penha, Complexo da Penha, Zona Norte de Río de Janeiro. Se le identifica como miembro de la comunidad de Quitungo, en la misma región".

Por su parte, el estado de Río de Janeiro señalaron que "todas las fuerzas de seguridad están en alerta mientras se realiza la operación integrada en los complejos Alemão y Penha. Las unidades están centrando su atención en las principales vías y lugares con mayor concentración de personas".

Las amenazas de narcotraficantes enfrentados con la Policía en Brasil

El periodista Diego Brancatelli se refirió en Argenzuela a un video de narcotraficantes que profirieron amenazas. "Se están enfrentando con la Policía con un fuerte mensaje de represalias. Están advirtiendo las consecuencias. Dijeron 'vamos a matar a todo el mundo'", expresó en C5N.

Por su parte, su colega Gabriel Michi, especialista en asuntos internacionales, marcó las advertencias del grupo sobre la extensión del conflicto: "Mencionaron las localidades donde están participando, como Espíritu Santo, Ceará y Bahía. Dijeron dónde están actuando en la región norte de Brasil. De hecho, entre los 60 muertos hay un jefe de Comando Vermelho muerto en Espíritu Santo y otro en Bahía. En esas zonas también hubo allanamientos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcos Willians Herbas Camacho está preso en Brasilia.

Quién es Marcola, el líder narco que cumple una condena de más de 300 años en Brasil

Brasil: las claves del operativo antinarco que dejó al menos 64 muertos y 84 detenidos en Río de Janeiro

Guerra contra el narcotráfico en Brasil: las claves del megaoperativo en Río de Janeiro

Narcotraficantes lanzaron una dura advertencia en Río de Janeiro.

"Vamos a matar a todo el mundo": las amenazas de narcotraficantes enfrentados con la Policía en Brasil

Narcotraficantes fueron detenidos en Río de Janeiro.

Video: así detuvieron a narcotraficantes en un megaoperativo en Río de Janeiro

Desplegaron 2500 policías para controlar la situación en Rio.

Video: las impactantes imágenes de la guerra contra el narcotráfico en Brasil

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

Brasil: Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Rating Cero

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

La última película de Marvel Studios llega a Disney+.

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión.
play

Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
play

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Marley se sometió a una delicada cirugía.

Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..."

últimas noticias

Racing, que va en busca del pase a la final, deberá dar vuelta el resultado por 1 a 0

Racing quiere hacer historia ante Flamengo y regresar a una final de Libertadores tras más de 50 años

Hace 13 minutos
Los fraudes digitales se multiplican durante las fechas de descuentos y grandes eventos de consumo.

¿Adiós a las compras online? La nueva estafa con la que te roban los datos de la tarjeta

Hace 17 minutos
El dólar mayorista mantiene distancia del techo de la banda.

El dólar cae levemente, pero se mantiene al borde de los $1.500

Hace 19 minutos
Es un destino de referencia global junto con Maimará de Jujuy.

Turismo en Argentina: el pueblo correntino que fue destacado a nivel mundial

Hace 19 minutos
El ejercicio intenso ayuda a quemar calorías en pocos minutos.

El ejercicio físico para quemar kilos en solo 15 minutos

Hace 27 minutos