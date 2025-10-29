29 de octubre de 2025 Inicio
La ONU repudió la operación policial que terminó en masacre en Río de Janeiro: "Estamos horrorizados"

La oficina del organismo publicó un comunicado donde marca que lo ocurrido "refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas" producto del accionar policial en comunidades marginadas. Ya son más de 120 las personas fallecidas.

La ONU se pronunció sobre la masacre de Brasil. 

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos Humanos repudió el operativo de las fuerzas de seguridad en la masacre de Río de Janeiro, en Brasil, que hasta el momento alcanzó 120 muertes. "Estamos horrorizados", señalaron en un comunicado donde marcaron que lo ocurrido "refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas" producto del accionar policial en comunidades marginadas.

Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.
Por medio de un comunicado en su cuenta de X, reclamaron investigaciones "rápidas y efectivas", previo a recordarle a las autoridades la obligación de respetar en todo momento el Derecho Internacional, en línea con los llamamientos lanzados ante uso excesivo de la fuerza en las operaciones llevadas a cabo en las favelas de la ciudad carioca.

Por su parte, el director de HRW Brasil, César Muñoz, describió lo ocurrido en Brasil como "una operación policial desastrosa en barrios pobres de Río de Janeiro". A la vez, solicitó a las autoridades "investigar las circunstancias de cada muerte y las decisiones de las autoridades que llevaron a esta tragedia".

El día después de la masacre de Río de Janeiro: Lula se reúne para definir los pasos a seguir

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, decidió que este miércoles llevará adelante una reunión junto a distintos funcionarios de gobierno y también con autoridades de la Policía Federal para definir el plan de asistencia que enviará a Río de Janeiro. Los enfrentamientos dejaron un saldo de al menos 120 muertos en la ciudad.

Durante el transcurso de la mañana se espera un encuentro entre Rui Costa, Ricardo Lewandowski, miembros de la Casa Civil; Jorge Messias, ministro de Justicia y Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal.

Si bien todavía no hubo definiciones, en Globo aseguran que la idea sería poner en marcha una GLO, Garantía de la Ley y el Orden, dado que la ley hoy tiene restricciones establecidas por el propio presidente.

