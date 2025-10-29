Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

El desafío era hacer un plato agridulce que llevara una fruta y por el mal uso de una verdura el competidor quedó afuera del reality.

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

En la segunda temporada de MasterChef Celebrity hubo un segundo eliminado, este martes en Telefe, y ocurrió por un error grave con uno de los ingredientes de la cocina.

El participante tuvo una devolución demoledora del jurado, integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, por el mal uso de la cebolla que le hizo perder la prueba y quedar afuera.

Los 11 competidores habían tenido desempeños regulares en las anteriores ediciones, por lo que les dieron el delantal negro y uno de ellos quedó afuera: el periodista Esteban Mirol.

El desafío de la noche era cocinar un plato agridulce que incluyera una fruta y el presentador que fue la cara de El Nueve durante 2 décadas hizo un matambre de cerdo con salsa agridulce y guarnición de batata, pera y cebollas caramelizadas. El grave error es que procesó la verdura.

“Cuando procesas las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga. Sino nadie la picaría y todos la procesarían. Le cambia completamente el sabor”, explicó Martitegui.

Los demás aspirantes a cocineros fueron la conductora Momi Giardina, el actor Cachete Sierra, la cantante La Joaqui, la periodista Sofi Martínez, el influencer Ian Lucas, la actriz Julia Calvo, el exfutbolista Maxi López, el actor Miguel Ángel Rodríguez, el exfutbolista Claudio "el Turco" Husaín y la influncer Sofía "La Reini" Gonet.

Esteban Mirol en el reality de Telefe Redes Sociales

Esteban Mirol fue eliminado de MasterChef Celebrity: "Me voy feliz"

El periodista Esteban Mirol, expresentador de El Nueve y ahora en Telefe, se fue aplaudido por sus compañeros y competidores de MasterChef Celebrity: “Me voy feliz. La pasé bárbaro, aprendí un montón y conocí gente hermosa. Es un placer haber estado acá”.