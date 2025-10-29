IR A
IR A

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

El desafío era hacer un plato agridulce que llevara una fruta y por el mal uso de una verdura el competidor quedó afuera del reality.

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Telefe

En la segunda temporada de MasterChef Celebrity hubo un segundo eliminado, este martes en Telefe, y ocurrió por un error grave con uno de los ingredientes de la cocina.

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
Te puede interesar:

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

El participante tuvo una devolución demoledora del jurado, integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, por el mal uso de la cebolla que le hizo perder la prueba y quedar afuera.

Los 11 competidores habían tenido desempeños regulares en las anteriores ediciones, por lo que les dieron el delantal negro y uno de ellos quedó afuera: el periodista Esteban Mirol.

Embed

El desafío de la noche era cocinar un plato agridulce que incluyera una fruta y el presentador que fue la cara de El Nueve durante 2 décadas hizo un matambre de cerdo con salsa agridulce y guarnición de batata, pera y cebollas caramelizadas. El grave error es que procesó la verdura.

Cuando procesas las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga. Sino nadie la picaría y todos la procesarían. Le cambia completamente el sabor”, explicó Martitegui.

Los demás aspirantes a cocineros fueron la conductora Momi Giardina, el actor Cachete Sierra, la cantante La Joaqui, la periodista Sofi Martínez, el influencer Ian Lucas, la actriz Julia Calvo, el exfutbolista Maxi López, el actor Miguel Ángel Rodríguez, el exfutbolista Claudio "el Turco" Husaín y la influncer Sofía "La Reini" Gonet.

Esteban Mirol en el reality de Telefe

Esteban Mirol fue eliminado de MasterChef Celebrity: "Me voy feliz"

El periodista Esteban Mirol, expresentador de El Nueve y ahora en Telefe, se fue aplaudido por sus compañeros y competidores de MasterChef Celebrity: “Me voy feliz. La pasé bárbaro, aprendí un montón y conocí gente hermosa. Es un placer haber estado acá”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Hace 12 minutos
Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Hace 21 minutos
El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Hace 22 minutos
La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos. 

El Gobierno dispuso incrementos de hasta un 35% en las prestaciones de discapacidad

Hace 40 minutos
El dólar se aleja del techo de la banda.

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

Hace 52 minutos