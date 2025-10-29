IR A
IR A

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Además de Colin Farrell, protagonizan esta película: Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings y Tilda Swinton.

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
Te puede interesar:

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La ficción, que además cuenta con las actuaciones de Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings y Tilda Swinton, está basada en el libro homónimo de Lawrence Osborne.

Maldita suerte cuenta con la dirección de Edward Berger y estará disponible de manera exclusiva en la plataforma a partir del 29 de octubre.

Sinopsis de Maldita suerte, el último estreno de Netflix

Lord Doyle (Colin Farrell) está en Macao, intentando pasar desapercibido, encerrado día y noche en los casinos, bebiendo y jugándose el poco dinero que le queda. Asfixiado por las deudas que lo ahogan cada vez más, recibe una oferta inesperada de Dao Ming (Fala Chen), una misteriosa empleada del casino que guarda sus propios secretos”, comienza la descripción oficial.

“Pero la investigadora privada Cynthia Blithe (Tilda Swinton) viene pisándole los talones, dispuesta a confrontarlo por todo aquello de lo que huye. Mientras Doyle intenta escapar hacia la salvación, los límites de la realidad comienzan a cerrarle el camino”, suma la sinopsis.

maldita suerte neflix

Tráiler de Maldita suerte

Embed - Maldita suerte | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Maldita suerte

  • Colin Farrell como Lord Doyle
  • Fala Chen como Dao Ming
  • Tilda Swinton como Cynthia Blithe
  • Alex Jennings como Adrian Lippett
  • Deanie Ip como Grandma
  • Jason Tobin
  • Adrienne Lau
  • Alan K. Chang
Maldita-Suerte-2-1024x576
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 
play

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton es una secuela imperdible para desconectar de la rutina a pura risa.
play

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton que te hará desconectar de la rutina a pura risa

La serie de Netflix combina suspenso y drama social, consolidándose como un éxito.
play

Es súper inquietante, tiene solo 4 capítulos y es uno de los éxitos de Netflix

La película que se ganó el corazón de los más chicos.
play

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

últimas noticias

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Hace 15 minutos
Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Hace 24 minutos
El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Hace 25 minutos
La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos. 

El Gobierno dispuso incrementos de hasta un 35% en las prestaciones de discapacidad

Hace 43 minutos
El dólar se aleja del techo de la banda.

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

Hace 55 minutos