Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell Además de Colin Farrell, protagonizan esta película: Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings y Tilda Swinton.







Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.

La ficción, que además cuenta con las actuaciones de Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings y Tilda Swinton, está basada en el libro homónimo de Lawrence Osborne.

Maldita suerte cuenta con la dirección de Edward Berger y estará disponible de manera exclusiva en la plataforma a partir del 29 de octubre.

Sinopsis de Maldita suerte, el último estreno de Netflix “Lord Doyle (Colin Farrell) está en Macao, intentando pasar desapercibido, encerrado día y noche en los casinos, bebiendo y jugándose el poco dinero que le queda. Asfixiado por las deudas que lo ahogan cada vez más, recibe una oferta inesperada de Dao Ming (Fala Chen), una misteriosa empleada del casino que guarda sus propios secretos”, comienza la descripción oficial.

“Pero la investigadora privada Cynthia Blithe (Tilda Swinton) viene pisándole los talones, dispuesta a confrontarlo por todo aquello de lo que huye. Mientras Doyle intenta escapar hacia la salvación, los límites de la realidad comienzan a cerrarle el camino”, suma la sinopsis.

