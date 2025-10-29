Tenía 18 años y fue encontrado en el cauce del arroyo Aguirre. Había desaparecido luego de salir de su casa en Tristán Suárez para reunirse con unos amigos.

La autopsia al cuerpo de Nicolás Duarte , el joven de 18 años que apareció muerto en el cauce del arroyo Aguirre cuando era buscado, expuso que falleció ahogado. Había desaparecido luego de salir el viernes a la noche de su casa en Tristán Suárez para encontrarse con unos amigos.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales detallaron que la víctima sufrió una asfixia por inmersión. La familia sospecha que fue víctima de un robo debido a que vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y unas zapatillas del mismo color, pero la madre advirtió que su hijo aparecía con otra ropa.

En tanto, otra hipótesis es que cayó al agua al intentar cruzar un puente peatonal de madera , en medio de la fuerte crecida provocada por el temporal que azotó la región el fin de semana. Los investigadores sostienen que pudo haber intentado cruzar el puente durante la tormenta , cuando el agua había desbordado el nivel habitual del arroyo.

Duarte había salido la noche del viernes de su casa en Tristán Suárez para encontrarse con unos amigos en el boliche Egipto Baires Sur , ubicado sobre la colectora de la ruta provincial 205. "Rey", como lo apodaban sus allegados, llegó al local en un auto de aplicación y permaneció allí varias horas. Según la reconstrucción policial, a las 4:10 fue retirado del boliche por personal de seguridad.

A partir de ese momento, las cámaras de la zona permitieron reconstruir parte de su recorrido. Se lo vio caminar solo por distintos tramos de la ruta 205, en dirección a Tristán Suárez. A las 5:20 fue captado con signos de desorientación. Más tarde, un chofer de un camión recolector declaró haberlo visto con una herida en el labio, aunque el joven rechazó recibir ayuda.

Minutos después, otra cámara registró su paso por la calle Las Araucarias, rumbo a un puente precario sin barandas sobre el arroyo Aguirre. Esa fue la última imagen de Nicolás con vida.

Con esa pista, la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, activó un operativo de rastrillaje con participación de bomberos, canes rastreadores, buzos tácticos y equipos técnicos del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ). El trabajo se concentró en el cauce del arroyo, donde finalmente fue hallado el cuerpo.

Según familiares y amigos, a Duarte lo apodaban "Rey". Este joven estaba por terminar la escuela secundaria y jugaba al fútbol en el Club Deportivo Santa Marta, una institución barrial que tiene 30 años de vida y que se ubica en la localidad bonaerense de Tristán Suárez. Este martes, integrantes de la asociación realizaron una movilización para que se esclarezcan los hechos de la desaparición seguida de muerte de Suárez.

