La Corte Suprema de Brasil rechazó, otra vez, el pedido de hospitalización de Jair Bolsonaro tras un accidente en prisión

El juez Alexandre de Moraes desestimó la solicitud del exmandatario para un traslado médico tras una caída en su celda. El magistrado se basó en informes de la Policía Federal que descartan lesiones de gravedad en el líder derechista.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil denegó este martes una autorización para que el expresidente Jair Bolsonaro reciba atención en un centro de salud privado de Brasilia. La decisión judicial surge tras un golpe en la cabeza que sufrió el exjefe de Estado mientras permanecía bajo custodia policial.

El incidente ocurrió mientras el referente de la extrema derecha dormía en su celda, cayó de su cama durante la madrugada y golpeó su rostro contra un mueble. Michelle Bolsonaro , esposa del dirigente, comunicó el hecho a través de sus redes sociales y brindó detalles sobre el estado del líder opositor.

" Mi amor no está bien ", fue la frase inicial de una serie de historias que la ex primera dama de brasil compartió en su cuenta de Instagram. "Como la habitación permaneció cerrada, solo recibió atención médica cuando lo llamaron para mi visita. Estoy con el médico esperando que el jefe de policía averigüe cómo le administraron los primeros auxilios", describió la mujer.

Historias de Michelle Bolsonaro sobre el estado de salud de su esposo

"Regresamos a la Policía Federal para dar seguimiento a la petición, según lo requerido por el ministro Alexandre de Moraes, con los informes periciales y las solicitudes de exámenes. Hace dieciséis minutos, el delegado remitió la petición. Seguimos esperando su liberación. Jair continúa en ayunas debido a los exámenes", resaltó lo rápido que actuaron para solicitar la hospitalización del expresidente.

Sin embargo, la Policía Federal de Brasil examinó al detenido de manera inmediata y emitió un reporte técnico sobre su estado físico. El documento oficial constató que Bolsonaro presenta " lesiones menores " y determinó que no existe una necesidad clínica para su internación externa. " Que tortura, mi Dios ", fue la última historia de Michelle Bolsonaro en referencia a la decisión de la Justicia.

Alexandre de Moraes ratificó que "cualquier remisión a un hospital depende de la autorización del Supremo Tribunal Federal". El magistrado recordó que la defensa debe presentar fundamentos clínicos sólidos para futuros estudios médicos que pretendan realizar fuera de la cárcel.

La resolución aclara que los abogados del exmandatario tienen la facultad de solicitar exámenes complementarios si así lo requieren. De todos modos, el juez advirtió que no hay lugar para movimientos unilaterales mientras el recluso cumpla su condena en la Superintendencia de Brasilia.

Bolsonaro regresó a su lugar de detención el pasado 1 de enero tras una breve estadía en una clínica por cuadros de hipo y hernias. El traslado a la sede policial se produjo apenas recibió el alta médica de los especialistas que lo asistieron durante el inicio de año.

La salud de Jair Bolsonaro

El exmandatario convive desde hace años con severas secuelas abdominales como consecuencia del ataque con un arma blanca que sufrió en la campaña electoral de 2018. Aquel episodio derivó en múltiples cirugías de alta complejidad y complicaciones digestivas que persisten hasta la actualidad en su rutina diaria.

bolsonaro

“Ha pasado ya nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario”, expresó el pasado sábado su esposa sobre el cuadro que padece su marido. Una vez que los médicos aseguren su estabilidad, el dirigente debe permanecer en la habitación asignada dentro de la sede de la Policía Federal en la capital brasileña.

La Justicia de Brasil sentenció al líder político a 27 años de cárcel por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado tras los comicios de 2022. La Corte Suprema ya rechazó diversos pedidos de arresto domiciliario, a pesar de las insistentes apelaciones de su defensa sobre el deterioro de su condición física.