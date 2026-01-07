El Banco Nación lanzó créditos especiales para productores afectados por los incendios en la Patagonia y La Pampa

La entidad dispuso líneas de financiamiento con tasas bonificadas y prórrogas de vencimientos para mitigar las pérdidas económicas en las zonas críticas de las provincias alcanzadas por el fuego.

El Banco Nación presentó este miércoles un paquete de medidas de asistencia financiera para los productores agropecuarios Mipymes perjudicados por los incendios forestales en el sur del país. La iniciativa surge tras los siniestros registrados durante diciembre de 2025 y los primeros días de enero de 2026 en La Pampa y la región patagónica . El plan oficial busca garantizar la continuidad operativa de las unidades productivas a través de fondos frescos y flexibilización de deudas.

“Las medidas comprenden asistencia financiera y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes”, destacaron desde la institución pública a través de un comunicado oficial. Esta decisión alcanza a clientes bajo cualquier forma societaria o unipersonal que demuestren daños directos por el avance del fuego.

Los créditos están disponibles para inversiones, capital de trabajo y la renovación de compromisos previos con el banco. Según explicaron las autoridades, el esquema integral respalda la recuperación productiva en las localidades donde el fuego arrasó con pastizales y bosques .

En la página oficial del Banco Nación se detalla el alcance, los montos, las tasas de interés y los plazos para quienes fueron afectados por los incendios por estas fechas:

• Para prórrogas o renovaciones: según las obligaciones contraídas

• Para Capital de Trabajo o Inversión no podrá superar los $ 100.000.000 por usuario, con un tope máximo para Capital de Trabajo de $ 50.000.000.

-Tasa de interés:

• Prórrogas o esperas: se mantiene la tasa pactada en origen.

• Inversiones: se aplicará una Tasa Fija 30% TNA para los primeros tres años, luego TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales; ó podrá optarse por una Tasa Fija 35% TNA.

• Capital de Trabajo: TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales; o bajo la modalidad de 38% TNA Fija.

-Plazo:

• Para el Otorgamiento de renovaciones y prórrogas: se otorgarán por un período de hasta 360 días, a contar del primer vencimiento no cancelado.

• Para Inversiones hasta 60 meses.

• Para Capital de Trabajo hasta 36 meses.

-Periodo de Gracia:

Únicamente para el Capital, hasta 12 meses. En caso de que el plazo sea menor a 36 meses, el plazo será de hasta 6 meses.

-Cancelación mensual, trimestral o semestral de acuerdo con el flujo de fondos del solicitante.

Con este esquema integral de apoyo, la entidad respalda la recuperación y la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas.

Incendios en Chubut: en El Bolsón el fuego fue contenido, pero sigue el avance hacia Epuyén

Mientras en Chubut continúan en alerta por los voraces incendios que afectan la zona, llego una buena noticia: las llamas de El Bolsón fueron contenidas. Sin embargo, el fuego avanza en Puerto Patriada, en el margen norte del lago Epuyén. Asimismo, también se supo que fue intencional.

Debieron evacuar a 700 personas, ya que el fuego alcanzó, por lo menos, a 10 casas y cuatro vehículos terminaron totalmente destruidos. Son alrededor de 230 personas, entre fuerzas de seguridad y vecinos, las que trabajan en los operativos, los cuales también cuentan con la presencia de bomberos de Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Río Negro.

incendio chubut

Luciana Avilés, desde Chubut y para C5N, dialogó con el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, quien muy ofuscado señaló: "No podemos relativizar un hecho de estas características. Estamos poniendo todo, recursos, esfuerzo de los contribuyentes y la vida de los brigadistas para que estos delincuentes, cobardes... solamente tengan una pena de 6 años de cárcel. Tienen que estar años para que estas medidas sean ejemplificadoras".