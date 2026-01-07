El Banco Nación lanzó créditos especiales para productores afectados por los incendios en la Patagonia y La Pampa

“Las medidas comprenden asistencia financiera y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes”, destacaron desde la institución pública a través de un comunicado oficial. Esta decisión alcanza a clientes bajo cualquier forma societaria o unipersonal que demuestren daños directos por el avance del fuego.
Los créditos están disponibles para inversiones, capital de trabajo y la renovación de compromisos previos con el banco. Según explicaron las autoridades, el esquema integral respalda la recuperación productiva en las localidades donde el fuego arrasó con pastizales y bosques.
El detalle técnico de la asistencia financiera
En la página oficial del Banco Nación se detalla el alcance, los montos, las tasas de interés y los plazos para quienes fueron afectados por los incendios por estas fechas:
-Monto Máximo:
• Para prórrogas o renovaciones: según las obligaciones contraídas
• Para Capital de Trabajo o Inversión no podrá superar los $ 100.000.000 por usuario, con un tope máximo para Capital de Trabajo de $ 50.000.000.
-Tasa de interés:
• Prórrogas o esperas: se mantiene la tasa pactada en origen.
• Inversiones: se aplicará una Tasa Fija 30% TNA para los primeros tres años, luego TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales; ó podrá optarse por una Tasa Fija 35% TNA.
• Capital de Trabajo: TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales; o bajo la modalidad de 38% TNA Fija.
-Plazo:
• Para el Otorgamiento de renovaciones y prórrogas: se otorgarán por un período de hasta 360 días, a contar del primer vencimiento no cancelado.
• Para Inversiones hasta 60 meses.
• Para Capital de Trabajo hasta 36 meses.
-Periodo de Gracia:
Únicamente para el Capital, hasta 12 meses. En caso de que el plazo sea menor a 36 meses, el plazo será de hasta 6 meses.
-Cancelación mensual, trimestral o semestral de acuerdo con el flujo de fondos del solicitante.
Con este esquema integral de apoyo, la entidad respalda la recuperación y la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas.
Incendios en Chubut: en El Bolsón el fuego fue contenido, pero sigue el avance hacia Epuyén
Debieron evacuar a 700 personas, ya que el fuego alcanzó, por lo menos, a 10 casas y cuatro vehículos terminaron totalmente destruidos. Son alrededor de 230 personas, entre fuerzas de seguridad y vecinos, las que trabajan en los operativos, los cuales también cuentan con la presencia de bomberos de Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Río Negro.
Luciana Avilés, desde Chubut y para C5N, dialogó con el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, quien muy ofuscado señaló: "No podemos relativizar un hecho de estas características. Estamos poniendo todo, recursos, esfuerzo de los contribuyentes y la vida de los brigadistas para que estos delincuentes, cobardes... solamente tengan una pena de 6 años de cárcel. Tienen que estar años para que estas medidas sean ejemplificadoras".