1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza

El enfrentamiento ocurrió en una playa de Camboriú y se originó a partir de una discusión por el monto que le cobraron al turista.

Por
Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Una violenta gresca entre un turista argentino y un grupo de vendedores de choclos en la playa de Camboriú se viralizó recientemente en redes sociales. El conflicto, que escaló rápidamente de las palabras a las agresiones físicas, fue captado en video por testigos que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

Momentos de tensión se vivieron en Fortaleza.
Te puede interesar:

Escándalo en Brasil: un futbolista argentino envuelto en una pelea salvaje durante Año Nuevo

El altercado se habría originado por un desacuerdo en el monto cobrado por los productos adquiridos. Mientras que versiones iniciales en internet sugerían un intento de cobro excesivo, el núcleo familiar que atiende el puesto de venta buscó desmentir tales acusaciones tras la masiva difusión de las imágenes.

La hija del comerciante involucrado ofreció su versión de los hechos a través de las redes sociales, sosteniendo que el turista increpó a los trabajadores de forma agresiva. Según su testimonio, el hombre ingresó al quiosco increpándolos y acusándolos directamente de haberle robado.

Embed - C5N on Instagram: "BRASIL: TURISTA ARGENTINO AGREDIDO EN CAMBORIÚ En una playa muy concurrida de Camboriú, Santa Catarina, Brasil, un turista argentino atravesó un momento traumático tras ser atacado por varios vendedores ambulantes. El episodio se produjo cuando el visitante cuestionó el monto que le habían cobrado por su comida."
View this post on Instagram

En su relato, la joven aseguró que durante el intercambio verbal el visitante agredió físicamente a su madre. Esta acción habría provocado la reacción defensiva de los familiares y empleados presentes, desencadenando la riña generalizada que se observa en los registros audiovisuales.

Respecto a la controversia económica, los vendedores negaron haber exigido el pago de 150 reales, afirmando que el valor real de la transacción fue de 30 reales. Asimismo, señalaron que cuentan con los comprobantes de la operación para respaldar su versión y desestimar las denuncias por estafa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania están en su punto más avanzado, desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Elecciones, conflictos y debates: los temas principales de la agenda mundial en 2026

El gobierno de Lula creó casí 500 mil puestos de trabajo. 

Brasil alcanzó el nivel de desempleo más bajo en los últimos 13 años: creó 492 mil puestos de trabajo

El relevamiento marcó el termómetro en Brasil.

Encuesta en Brasil: casi el 70% de la población cree que en 2026 estará mejor

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Se espera que el exmandatario brasileño regrese a la sede de la Policía Federal en los próximos días.

Jair Bolsonaro fue operado por una crisis de hipo crónica mientras cumple su condena en prisión

Rating Cero

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

últimas noticias

Javier Milei durante su última visita a Córdoba.

Milei comienza 2026 con recorridas por las provincias: Córdoba y Buenos Aires serán las primeras paradas

Hace 1 hora
Luis Caputo, ministro de Economía, junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA.

El Gobierno pone en marcha el nuevo régimen cambiario bajo presión por los vencimientos de deuda

Hace 1 hora
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 2 de diciembre

Hace 2 horas
El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.

Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida

Hace 2 horas
Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza

Hace 2 horas