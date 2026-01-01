Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza El enfrentamiento ocurrió en una playa de Camboriú y se originó a partir de una discusión por el monto que le cobraron al turista. Por + Seguir en







Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Una violenta gresca entre un turista argentino y un grupo de vendedores de choclos en la playa de Camboriú se viralizó recientemente en redes sociales. El conflicto, que escaló rápidamente de las palabras a las agresiones físicas, fue captado en video por testigos que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

El altercado se habría originado por un desacuerdo en el monto cobrado por los productos adquiridos. Mientras que versiones iniciales en internet sugerían un intento de cobro excesivo, el núcleo familiar que atiende el puesto de venta buscó desmentir tales acusaciones tras la masiva difusión de las imágenes.

La hija del comerciante involucrado ofreció su versión de los hechos a través de las redes sociales, sosteniendo que el turista increpó a los trabajadores de forma agresiva. Según su testimonio, el hombre ingresó al quiosco increpándolos y acusándolos directamente de haberle robado.

En su relato, la joven aseguró que durante el intercambio verbal el visitante agredió físicamente a su madre. Esta acción habría provocado la reacción defensiva de los familiares y empleados presentes, desencadenando la riña generalizada que se observa en los registros audiovisuales.

Respecto a la controversia económica, los vendedores negaron haber exigido el pago de 150 reales, afirmando que el valor real de la transacción fue de 30 reales. Asimismo, señalaron que cuentan con los comprobantes de la operación para respaldar su versión y desestimar las denuncias por estafa.