7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dolor en el fútbol argentino: murió el árbitro Ángel Coerezza, quien dirigió los Mundiales de 1970 y 1978

El reconocido juez, quien fue línea en la recordada final de México 70 y dirigió el juego inaugural de Argentina 78, falleció a los 92 años. La noticia fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por
El árbitro Coerezza

El árbitro Coerezza, junto al Tano Pernía y Manija Mústico, en La Bombonera. Nacional '75.

A los 92 años, murió el reconocido árbitro argentino Ángel Norberto Coerezza, quien representó al país en los Mundiales de México 1970, siendo juez de línea en la recordada final entre Brasil e Italia (4-1) y Argentina 1978, encargado de dirigir el partido inaugural. La triste noticia fue confirmada este miércoles por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.
Te puede interesar:

Estudiantes apeló al TAS las sanciones de la AFA tras el pasillo de espaldas a Rosario Central

A través de un comunicado, la casa madre del fútbol argentino reconoció la trayectoria de uno de los emblemas del arbitraje argentino: “Deja una huella profunda en la historia del arbitraje argentino y mundial. Maestro de generaciones, referente de conducta, formación y compromiso, su legado trasciende las canchas y se proyecta en cada árbitro que encontró en su enseñanza una guía y un ejemplo”, expresó.

“Su trayectoria, marcada por el respeto, la vocación y la excelencia, lo consagra como una figura imprescindible del arbitraje, cuyo nombre permanecerá para siempre ligado a los valores más nobles del fútbol”, concluyó el mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2008984675495362693&partner=&hide_thread=false

Representó al país como árbitro de Primera División entre 1957 y 1978, con una carrera brillante a nivel nacional e internacional. Fue mundialista en México 1970, donde arbitró el recordado Inglaterra–Alemania y fue juez de línea en la final entre Brasil e Italia, uno de los partidos más icónicos de la historia del fútbol. También fue Olímpico en Montreal 1976 y Mundialista en Argentina 1978, dirigiendo el encuentro inaugural entre Alemania Federal y Polonia en el Monumental, un reconocimiento a su jerarquía y experiencia..

Tras su retiro, Coerezza siguió ligado al fútbol. Entre 1979 y 1989, se desempeñó como Director de la Escuela de Árbitros de la AFA, donde formó a nuevas generaciones y dejó su sello en la formación de los jueces que lo sucedieron. Luego, entre 1995 y 2002, fue responsable del Predio AFA–Ezeiza, aportando estructura, orden y visión institucional. Y ya en una etapa de plena madurez, regresó entre 2010 y 2017 a la Dirección Nacional de Arbitraje como mentor, reafirmando su vocación.

Coerezza Inglaterra Alemania
Dirigió dos Mundiales: aquí, en Inglaterra-Alemania, en México 1970.

Dirigió dos Mundiales: aquí, en Inglaterra-Alemania, en México 1970.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La AFA denunció operaciones en los medios: "Buscan la desestabilización"

El defensor brasileño, de 25 años, viene de ser subcampeón de América con Palmeiras.

Fue finalista de la Libertadores y enfrentó a Inter Miami en el Mundial de Clubes: quién es el nuevo compañero de Messi

Matías Viña fue presentado como refuerzo de River.

Matías Viña fue oficializado como refuerzo del River de Marcelo Gallardo: los detalles de su llegada

Nacho se fue del Canalla tras tres años y medio de estadía en Rosario.

Es oficial: Ignacio Malcorra se convirtió en el primer refuerzo de Independiente

Argentinos Juniors iniciará su participación desde la Fase 2 en la Copa Libertadores.

Fue compañero de Messi en la Selección y es refuerzo de un equipo del fútbol argentino

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Bomba en Boca: otro futbolista se despidió del club y complica a Claudio Úbeda

Rating Cero

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

Griselda Siciliani.
play

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Andrea Ghidone, Anita Martínez, Julia Calvo y Marisol Otero, las protagonistas de Ellas son tango.

Vuelve "Ellas son tango" al teatro y se suma Julia Calvo como Nelly Omar

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 7 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3846 del miércoles 7 de enero de 2026

Hace 5 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 7 de enero de 2026.

Quini 6: de dónde es y cuánto ganó el afortunado que se llevó un pozo millonario en la Segunda Vuelta

Hace 16 minutos
Búsqueda de un adolescente y su abuelo en Salta. 

Dramática búsqueda de un abuelo y su nieto tras un pedido de auxilio desde la montaña en Salta

Hace 20 minutos
Se registraron protestas en distintos puntos de Estados Unidos, después de que agentes del Servicio de Control Inmigración y Aduanas asesinaran a una mujer.

Masivas protestas en Estados Unidos después de que la policía migratoria asesinara a una mujer

Hace 31 minutos
El delincuente protagonizó un intento de abuso sexual en Rosario que se viralizó rápidamente.

Detuvieron en Córdoba al peligroso delincuente que intentó abusar de una joven en una mueblería en Rosario

Hace 42 minutos