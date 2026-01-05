5 de enero de 2026 Inicio
Detuvieron a dos argentinos por robar botellas de whisky en un supermercado de Brasil

Los hombres fueron vistos por los empleados del comercio a través de las cámaras de seguridad en el preciso momento en que se guardaban los artículos entre sus prendas.

Los argentinos sustrajeron botellas de whisky importado y artículos de lujo

Dos argentinos que estaba vacacionando en Brasil fueron detenidos acusado de robar artículos de alto valor en un supermercado.

De acuerdo a lo informado por el medio local O’Globo, los turistas habían ingresado el comercio ubicado en Copacabana en el fin de semana e intentaron salir del lugar con botellas de whisky importado, como así también otros artículos de lujo, sin pasar por la caja.

Ambos fueron vistos por los empleados del local y, al mismo tiempo, todo quedó registrado por las cámaras de seguridad: ambos fueron aprehendidos antes de salir del establecimiento. Posteriormente, fueron notificados y quedaron a disposición de la Justicia brasileña.

Al mismo tiempo, trascendió que los argentinos, que llegaron al país vecino para pasar las fiestas de fin de año, quedaron imputados por hurto agravado.

Argentinos detenidos en Brasil

Dos españolas también fueron detenidas por robo en el mismo supermercado en Copacabana

Además de los dos argentinos detenidos, el mismo medio brasilero O’Globo informó que dos mujeres de nacionalidad española también intentaron cometer el mismo delito y fueron demoradas.

Según se detalló, las españolas fueron arrestadas acusadas de sustraer productos de los estantes y esconderlos en bolsas para así evitar el pago correspondiente antes de retirarse del lugar y enfrentan las mismas imputaciones que los argentinos.

Las detenciones que se concretaron durante el fin de semana forman para del Operativo Contra Golpe que se lanzó en diciembre de 2025 con motivo de prevenir delitos en una época de mayor afluencia de turistas en Río de Janeiro, uno de los destinos más elegidos para la temporada alta de verano.

Desde el inicio del operativo, 14 personas ya fueron arrestadas por diversos delitos contra la propiedad en la zona sur de Río de Janeiro.

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

