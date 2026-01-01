1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo en Brasil: un futbolista argentino envuelto en una pelea salvaje durante Año Nuevo

Se trata del lateral izquierdo Eros Mancuso, quien fue denunciado por un vecino en Fortaleza por el alto volumen de la música tras los festejos en la madrugada del 1º de enero. La Policía Civil investiga el caso.

Por
Momentos de tensión se vivieron en Fortaleza.

Momentos de tensión se vivieron en Fortaleza.

El festejo de Año Nuevo del lateral izquierdo Eros Mancuso terminó en un escándalo en Brasil, luego de que debiera intervenir la Policía Civil tras una denuncia por amenazas y agresiones físicas. Un vecino acusó al jugador de Fortaleza de morderle la nariz durante un altercado originado por el volumen alto de la música.

Palermo hizo un campañón como DT de Fortaleza pero no le alcanzó.
Te puede interesar:

Se terminó la ilusión de Palermo: Fortaleza descendió y el Santos de Neymar zafó en la última fecha

El hecho sucedió en la madrugada del 1º de enero, en la Región Metropolitana de Fortaleza, cuando el argentino se encontraba en su casa junto a familiares y sus compatriotas, también futbolistas, Tomás Pochettino y José Tucu Herrera.

Según la información de medios brasileños, la situación habría comenzado cuando un vecino, alterado por el ruido de la fiesta que duró hasta las 5, irrumpió en la residencia donde se encontraba Mancuso, y se quejó en persona porque su hijo recién nacido no podía dormir.

eros mancuso

Aunque todavía no hay un informe oficial, la víctima acusó al grupo de haberlo agredido. En particular, apunta contra Mancuso, a quien señala como el responsable de haberle mordido la nariz durante el altercado. El club Fortaleza informó que está siguiendo el caso y prestando apoyo a los futbolistas mientras avanzan las investigaciones de la Delegación de Policía Civil de Eusébio.

El ex-Estudiantes realizó un descargo en sus redes sociales, y relató en primera persona lo sucedido: “Durante la Nochevieja, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por insultos de un hombre evidentemente fuera de sí, tanto consciente como físicamente”, escribió.

Además, añadió que la intención del vecino "era generar una confusión durante toda la noche. Los insultos se dirigieron a mi honor y mi trabajo, y también intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos. Tratamos de sacarlos, pero recurrieron a la violencia física contra un invitado y tuvimos que llamar a la policía para controlar la situación”.

Finalmente, concluyó: "Estoy bien, así como familiares y amigos, y durante el día estaré haciendo boletín de ocurrencia. No debo hablar más sobre el caso”.

Mirá el momento en el que la Policía Civil de Fortaleza indaga a Mancuso

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania están en su punto más avanzado, desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Elecciones, conflictos y debates: los temas principales de la agenda mundial en 2026

El gobierno de Lula creó casí 500 mil puestos de trabajo. 

Brasil alcanzó el nivel de desempleo más bajo en los últimos 13 años: creó 492 mil puestos de trabajo

El relevamiento marcó el termómetro en Brasil.

Encuesta en Brasil: casi el 70% de la población cree que en 2026 estará mejor

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Rating Cero

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

últimas noticias

Javier Milei durante su última visita a Córdoba.

Milei comienza 2026 con recorridas por las provincias: Córdoba y Buenos Aires serán las primeras paradas

Hace 1 hora
Luis Caputo, ministro de Economía, junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA.

El Gobierno pone en marcha el nuevo régimen cambiario bajo presión por los vencimientos de deuda

Hace 1 hora
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 2 de diciembre

Hace 2 horas
El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.

Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida

Hace 2 horas
Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza

Hace 2 horas