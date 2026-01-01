Escándalo en Brasil: un futbolista argentino envuelto en una pelea salvaje durante Año Nuevo Se trata del lateral izquierdo Eros Mancuso, quien fue denunciado por un vecino en Fortaleza por el alto volumen de la música tras los festejos en la madrugada del 1º de enero. La Policía Civil investiga el caso. Por + Seguir en







Momentos de tensión se vivieron en Fortaleza.

El festejo de Año Nuevo del lateral izquierdo Eros Mancuso terminó en un escándalo en Brasil, luego de que debiera intervenir la Policía Civil tras una denuncia por amenazas y agresiones físicas. Un vecino acusó al jugador de Fortaleza de morderle la nariz durante un altercado originado por el volumen alto de la música.

El hecho sucedió en la madrugada del 1º de enero, en la Región Metropolitana de Fortaleza, cuando el argentino se encontraba en su casa junto a familiares y sus compatriotas, también futbolistas, Tomás Pochettino y José Tucu Herrera.

Según la información de medios brasileños, la situación habría comenzado cuando un vecino, alterado por el ruido de la fiesta que duró hasta las 5, irrumpió en la residencia donde se encontraba Mancuso, y se quejó en persona porque su hijo recién nacido no podía dormir.

eros mancuso Aunque todavía no hay un informe oficial, la víctima acusó al grupo de haberlo agredido. En particular, apunta contra Mancuso, a quien señala como el responsable de haberle mordido la nariz durante el altercado. El club Fortaleza informó que está siguiendo el caso y prestando apoyo a los futbolistas mientras avanzan las investigaciones de la Delegación de Policía Civil de Eusébio.

El ex-Estudiantes realizó un descargo en sus redes sociales, y relató en primera persona lo sucedido: “Durante la Nochevieja, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por insultos de un hombre evidentemente fuera de sí, tanto consciente como físicamente”, escribió.

Además, añadió que la intención del vecino "era generar una confusión durante toda la noche. Los insultos se dirigieron a mi honor y mi trabajo, y también intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos. Tratamos de sacarlos, pero recurrieron a la violencia física contra un invitado y tuvimos que llamar a la policía para controlar la situación”. Finalmente, concluyó: "Estoy bien, así como familiares y amigos, y durante el día estaré haciendo boletín de ocurrencia. No debo hablar más sobre el caso”. Mirá el momento en el que la Policía Civil de Fortaleza indaga a Mancuso Embed Três jogadores do Fortaleza estão envolvidos em possível crime de agressão física.



Herrera, Mancuso e Pochettino estão envolvidos em um grave incidente após realizarem uma festa com som alto até as 5h da manhã em Fortaleza.



Um morador vizinho, com um bebê que não conseguia… pic.twitter.com/aXcZiEVJrA — estresse1918 (@estresse1918) January 1, 2026