15 de abril de 2026 Inicio
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Brasil: el Supremo Tribunal investigará a Flávio Bolsonaro por supuestas calumnias contra Lula da Silva

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro está en la mira de la Justicia debido a una publicación en las redes sociales, en la que vinculó al mandatario con presuntos delitos cometidos por Nicolás Maduro.

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Flávio y Jair Bolsonaro.

Flávio y Jair Bolsonaro.

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó investigar al senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, por posible calumnia contra Lula da Silva debido a una publicación en las redes sociales en la que vinculó al mandatario con el ex jefe de Estado de Venezuela Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos en el marco de un operativo militar.

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En una publicación, Flávio Bolsonaro, quien será candidato a presidente de Brasil en las elecciones que se desarrollarán el 4 de octubre, asoció una imagen de Lula con la de Maduro y la acompañó con el texto "Lula será delatado", atribuyéndole vínculos con el "tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, y fraudes electorales".

Flavio y Jair Bolsonaro
Jair y Flávio Bolsonaro.

Jair y Flávio Bolsonaro.

En tal sentido, el juez Alexandre de Moraes, quien integra el Supremo Tribunal Federal brasileño, determinó "el inicio de una indagación contra Flávio Nantes Bolsonaro, para investigar la supuesta práctica del delito de calumnia". La apertura de la investigación había sido pedida por el Ministerio de Justicia del país vecino y fue respaldada por la Fiscalía General.

Por su parte, el hijo de Bolsonaro cargó contra el máximo tribunal brasileño: cuestionó la medida y la definió como "un claro intento de restringir la libertad de expresión".

La candidatura del hijo de Bolsonaro a los próximos comicios fue respaldada por el líder del Partido Liberal, quien en diciembre de 2025 escribió una carta de cara a las elecciones. "Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026″, expresó.

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