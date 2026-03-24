La Justicia brasileña le concedió la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro por su delicado estado de salud

El expresidente de Brasil, condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe contra Lula da Silva, fue diagnosticado con un grave cuadro de bronconeumonía bacteriana. Tras recibir el alta, se trasladará a su casa por 90 días.

Jair Bolsonaro, de 71 años, junto a su mujer en el hospital DF Star de Brasilia.

La Corte Suprema de Brasil autorizó al expresidente Jair Bolsonaro a continuar temporalmente su condena en prisión domiciliaria. El líder de la ultraderecha, que se encuentra internado en el hospital DF Star de Brasilia por un grave cuadro de bronconeumonía bacteriana, será trasladado a su casa por un plazo de 90 días.

El juez Alexandre de Moraes finalmente concedió el beneficio al exmandatario, condenado a 27 años de cárcel por la tentativa de golpe de Estado de 2022, para permitir su recuperación ante el delicado estado de salud que lo llevó a estar internado en terapia intensiva por varios días . La decisión se apoyó en un dictamen de la Procuraduría General de la República, que el lunes consideró necesaria la medida ante la fragilidad de la salud de Bolsonaro, de 71 años.

El magistrado se había mostrado fuerte en su postura ante los insistentes pedidos de la defensa para un cambio de régimen carcelario. "¡Gracias, Dios mío!", escribió en Instagram su esposa, Michelle Bolsonaro, junto a una imagen de la noticia.

El beneficio comenzará a regir de forma efectiva una vez que Bolsonaro reciba el alta del Hospital DF Star, donde actualmente se encuentra bajo tratamiento antibiótico intensivo tras sufrir una "bronconeumonía bacteriana" confirmada mediante tomografía de tórax.

El juez Alexandre de Moraes había rechazado varios pedidos de la defensa para cambiar el régimen carcelario de Bolsonaro.

Bolsonaro deberá volver a usar una tobillera electrónica las 24 horas del día. Además, tendrá prohibido el acceso a teléfonos celulares, Internet o cualquier otro canal de contacto con el exterior, ya sea de forma directa o por intermedio de terceras personas. Las visitas de sus hijos serán limitadas a horarios y días específicos.

Al concluir el plazo de 90 días, el tribunal ordenará una nueva pericia médica para determinar si el estado de salud le permite su regreso al complejo penitenciario o si su estancia en casa debe ser prorrogada.

Jair Bolsonario Michelle Bolsonaro Michelle Bolsonaro, de 44 años, cuida de su esposo en el Hospital de Brasilia. @michellebolsonaro

La salud de Jair Bolsonaro

El exmandatario Jair Bolsonaro convive desde hace años con severas secuelas abdominales como consecuencia del ataque con un arma blanca que sufrió en la campaña electoral de 2018. Aquel episodio derivó en múltiples cirugías de alta complejidad y complicaciones digestivas que persisten hasta la actualidad en su rutina diaria.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

La Justicia de Brasil sentenció al líder político a 27 años de cárcel por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado tras los comicios de 2022. La Corte Suprema había rechazado diversos pedidos de arresto domiciliario, a pesar de las insistentes apelaciones de su defensa sobre el deterioro de su condición física.