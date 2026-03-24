24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia brasileña le concedió la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro por su delicado estado de salud

El expresidente de Brasil, condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe contra Lula da Silva, fue diagnosticado con un grave cuadro de bronconeumonía bacteriana. Tras recibir el alta, se trasladará a su casa por 90 días.

Por
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, de 71 años, junto a su mujer en el hospital DF Star de Brasilia.

@michellebolsonaro

La Corte Suprema de Brasil autorizó al expresidente Jair Bolsonaro a continuar temporalmente su condena en prisión domiciliaria. El líder de la ultraderecha, que se encuentra internado en el hospital DF Star de Brasilia por un grave cuadro de bronconeumonía bacteriana, será trasladado a su casa por un plazo de 90 días.

El expresidente de Brasil tiene 70 años.
Te puede interesar:

Bolsonaro fue internado en terapia intensiva tras ser diagnosticado con bronconeumonía

El magistrado se había mostrado fuerte en su postura ante los insistentes pedidos de la defensa para un cambio de régimen carcelario. "¡Gracias, Dios mío!", escribió en Instagram su esposa, Michelle Bolsonaro, junto a una imagen de la noticia.

Alexandre de Moraes Brasil
El juez Alexandre de Moraes había rechazado varios pedidos de la defensa para cambiar el régimen carcelario de Bolsonaro.

El juez Alexandre de Moraes había rechazado varios pedidos de la defensa para cambiar el régimen carcelario de Bolsonaro.

El beneficio comenzará a regir de forma efectiva una vez que Bolsonaro reciba el alta del Hospital DF Star, donde actualmente se encuentra bajo tratamiento antibiótico intensivo tras sufrir una "bronconeumonía bacteriana" confirmada mediante tomografía de tórax.

Bolsonaro deberá volver a usar una tobillera electrónica las 24 horas del día. Además, tendrá prohibido el acceso a teléfonos celulares, Internet o cualquier otro canal de contacto con el exterior, ya sea de forma directa o por intermedio de terceras personas. Las visitas de sus hijos serán limitadas a horarios y días específicos.

Al concluir el plazo de 90 días, el tribunal ordenará una nueva pericia médica para determinar si el estado de salud le permite su regreso al complejo penitenciario o si su estancia en casa debe ser prorrogada.

Jair Bolsonario Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro, de 44 años, cuida de su esposo en el Hospital de Brasilia.

Michelle Bolsonaro, de 44 años, cuida de su esposo en el Hospital de Brasilia.

La salud de Jair Bolsonaro

El exmandatario Jair Bolsonaro convive desde hace años con severas secuelas abdominales como consecuencia del ataque con un arma blanca que sufrió en la campaña electoral de 2018. Aquel episodio derivó en múltiples cirugías de alta complejidad y complicaciones digestivas que persisten hasta la actualidad en su rutina diaria.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

La Justicia de Brasil sentenció al líder político a 27 años de cárcel por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado tras los comicios de 2022. La Corte Suprema había rechazado diversos pedidos de arresto domiciliario, a pesar de las insistentes apelaciones de su defensa sobre el deterioro de su condición física.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mientras cumple condena: la actividad renal del exjefe de Estado experimentó una mejoría. 

Jair Bolsonaro tuvo una leve mejoría pero sigue en terapia intensiva

Agostina Páez podrá volver a la Argentina.

La abogada detenida en Brasil, tras ser autorizada a volver a la Argentina: "Fue la peor experiencia de mi vida"

Ubicado en el estado de Río Grande do Sul, este destino es una curiosa alternativa a las playas del país.

En este pueblo de Brasil el buen clima se mantiene todo el año y es perfecto para una escapada: cómo se llama

Agostina Páez llega a la primera audiencia bajo prisión domiciliaria. La fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en un caso atravesado por un video viral y un pedido de condena de hasta 15 años.

Tras la primera audiencia, la abogada detenida por racismo en Brasil fue autorizada a volver a la Argentina

Agostina Páez permanece acusada en Brasil.

El padre de la argentina detenida en Brasil criticó el pedido de 15 años de prisión: "Es una locura"

Destino ideal para visitar en Brasil.

Montañas, artesanías y pasajes europeos: este es el pueblo del sur de Brasil que es ideal para una escapada

Rating Cero

Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 
play

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

El cantante lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos de la actriz.
play

"Fue muy importante": el consejo de un famoso cantante que le cambió la vida a Jimena Barón

"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef

Juanita Tinelli junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo.

Revés judicial para Juanita Tinelli: archivaron la causa por amenazas a su familia

El cantante cordobés puso en palabras lo vivido durante la última dictadura argentina.

"Cuarteto era mala palabra": la Mona Jiménez recordó la persecución y censura de la dictadura

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

últimas noticias

play
Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

Hace 19 minutos
play
La diputada Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del feriado del 24 de marzo. 

Karen Reichardt propuso modificar el nombre del 24 de marzo por una memoria "completa"

Hace 28 minutos
Horas antes del ataque, el joven subió un video posando junto a un fusil semiautomático.

Un adolescente mató a tiros a dos profesoras que no lo dejaron entrar al colegio por llegar tarde

Hace 30 minutos
La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria. 

La Serenísima, con nuevos dueños: Arcor y Danone compraron el total del paquete accionario de Mastellone

Hace 31 minutos
Horacio Marín, CEO de YPF.

El CEO de YPF aseguró que la guerra en Medio Oriente "acelera la expansión del proyecto" de GNL de Argentina

Hace 32 minutos