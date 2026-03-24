La Justicia brasileña le concedió la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro por su delicado estado de salud
El expresidente de Brasil, condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe contra Lula da Silva, fue diagnosticado con un grave cuadro de bronconeumonía bacteriana. Tras recibir el alta, se trasladará a su casa por 90 días.
Jair Bolsonaro, de 71 años, junto a su mujer en el hospital DF Star de Brasilia.
@michellebolsonaro
La Corte Suprema de Brasil autorizó al expresidente Jair Bolsonaro a continuar temporalmente su condena en prisión domiciliaria. El líder de la ultraderecha, que se encuentra internado en el hospital DF Star de Brasilia por un grave cuadro de bronconeumonía bacteriana, será trasladado a su casa por un plazo de 90 días.
El magistrado se había mostrado fuerte en su postura ante los insistentes pedidos de la defensa para un cambio de régimen carcelario. "¡Gracias, Dios mío!", escribió en Instagram su esposa, Michelle Bolsonaro, junto a una imagen de la noticia.
El beneficio comenzará a regir de forma efectiva una vez que Bolsonaro reciba el alta del Hospital DF Star, donde actualmente se encuentra bajo tratamiento antibiótico intensivo tras sufrir una "bronconeumonía bacteriana" confirmada mediante tomografía de tórax.
Bolsonaro deberá volver a usar una tobillera electrónica las 24 horas del día. Además, tendrá prohibido el acceso a teléfonos celulares, Internet o cualquier otro canal de contacto con el exterior, ya sea de forma directa o por intermedio de terceras personas. Las visitas de sus hijos serán limitadas a horarios y días específicos.
Al concluir el plazo de 90 días, el tribunal ordenará una nueva pericia médica para determinar si el estado de salud le permite su regreso al complejo penitenciario o si su estancia en casa debe ser prorrogada.
La salud de Jair Bolsonaro
El exmandatario Jair Bolsonaro convive desde hace años con severas secuelas abdominales como consecuencia del ataque con un arma blanca que sufrió en la campaña electoral de 2018. Aquel episodio derivó en múltiples cirugías de alta complejidad y complicaciones digestivas que persisten hasta la actualidad en su rutina diaria.