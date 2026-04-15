15 de abril de 2026 Inicio
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Lula da Silva envió un proyecto para reducir la jornada laboral en Brasil

La iniciativa del Gobierno apunta a eliminar la fórmula 6x1 (seis días de trabajo y uno de descanso) y bajar a 40 horas semanales. Se espera que sea aprobada a mitad de año, antes de las elecciones.

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Lula da Silva y una iniciativa para reducir la jornada laboral en Brasil.

Lula da Silva y una iniciativa para reducir la jornada laboral en Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, envió al Congreso un proyecto para reducir las semanas laborales a 40 horas, que busca eliminar la fórmula 6x1 (seis días de trabajo y uno de descanso). Se espera que sea aprobada a mitad de año.

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La propuesta fue presentada con carácter de urgencia constitucional, "con la intención de acelerar el proceso", según sostuvo Luiz Marinho, ministro de Trabajo y Empleo.

A su vez, en el país ya existe una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) sobre el tema, que propone llevar las semanas a 36 horas de trabajo y se podría analizar este miércoles en la Cámara de Diputados.

Desde el Gobierno esperan que el Congreso apruebe la medida en un plazo de tres meses, es decir, antes de las elecciones. "El Presidente de la Cámara tiene autonomía para establecer la agenda y decidir qué temas incluir. Si el PEC se aprueba en 45 días, excelente", indicó el secretario general de Presidencia, Guillherme Boulos, a O Globo.

La propuesta de Lula da Silva para eliminar las jornadas de trabajo 6x1

El proyecto de ley modifica el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y otras normativas para abordar la reducción de la jornada laboral y el descanso semanal remunerado.

Así, entre otros puntos, la propuesta del Ejecutivo brasileño establecería los siguientes límites semanales:

  • La jornada semanal pasaría de las actuales 44 horas a 40
  • En la práctica, esto conlleva pasar al modelo 5 días de trabajo x 2 de descanso, en sustitución del actual horario 6x1 en algunos sectores económicos, como comercio y servicios
  • Las jornadas diarias no podrían exceder las ocho horas

El texto estipula que estos cambios no pueden implicar una reducción de los salarios ni modificaciones en los niveles del sueldo mínimo.

Además, la norma se aplicaría tanto a los contratos existentes como los nuevos, incluidos los diferentes horarios de trabajo (tiempo completo, parcial y turnos especiales), en todas las categorías regidas por la CLT (Ley Laboral Brasileña) y la legislación específica, como los trabajadores domésticos, de comercio minorista, entre otros.

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