Agostina Páez mostró en redes cómo vivió su detención en Brasil: "La he pasado muy mal"

La abogada que estuvo retenida en Brasil por racismo ya volvió a la Argentina y, a través de su cuenta de TikTok, compartió un vlog que había grabado en Río de Janeiro, mientras usaba "una tobillera electrónica que parece un teléfono de tan grande".

En el video, la joven mostró su tobillera electrónica y contó lo que hizo durante el día.

Agostina Páez, la abogada retenida en Brasil por racismo, regresó a la Argentina tras la primera audiencia en el Tribunal Penal número 37 de Río de Janeiro. En redes sociales compartió un vlog, grabado durante su detención, donde contaba cómo se sentía y qué es lo que hacía día a día.

En TikTok, Páez subió un video titulado "Día 44 presa en Brasil", y escribió en la descripción: "En los días que tenía un poquito de ganas de vivir, hacía vlogcitos como pa' no perder la costumbre".

El video es viejo, pero se la ve a Agostina frente a cámara contando qué iba a hacer durante el día, retenida en un departamento en Brasil con una tobillera electrónica puesta que "parece un teléfono de tan grande".

El vlog dura apenas unos dos minutos, donde la joven de 29 años comienza describiendo cómo se siente: "La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal. He pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos".

"Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse: 'Arriba ese velorio, Agostina, dale, levantate de la cama'", explicó Páez, oriunda de Santiago del Estero. El departamento donde vivió durante más de un mes en Brasil tenía un restaurante ubicado en la planta baja donde ella podía ir a comer.

En los días que tenía un poquito de ganas de vivir hacía vlogcitos como pa no perder la costumbre

En esa línea, aclaró por qué iba a ir a almorzar en remera y un pantalón amplio. "Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan", explicó.

Por último, agarró unos lentes oscuros antes de bajar por el ascensor y explicó que estaba "sensible". "Lloro por todo. La estoy pasando del ort..., pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento".

La acusación contra Agostina Páez en Brasil

El episodio que originó la causa ocurrió durante un viaje de la abogada a la ciudad carioca. Según su versión, todo comenzó a partir de una discusión por un presunto error en la cuenta del bar. En ese contexto, aseguró que abandonó el lugar en medio de gritos tras un cruce con empleados.

Sin embargo, la secuencia que la compromete quedó registrada en un video que se difundió masivamente en redes sociales y pasó a ser una de las principales pruebas del expediente judicial. Tras el escándalo, Páez publicó un descargo en sus redes, donde calificó su conducta como "una reacción muy grave" y expresó disculpas públicas. También señaló que no había hablado antes por recomendación de su defensa previa.