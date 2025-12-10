Brasil: Diputados aprobó un proyecto para bajarle la pena a Jair Bolsonaro La iniciativa fue girada al Senado y es impulsada por el diputado Paulo Pereira da Silva, quien marcó que en caso de que sea sancionada, la condena podrá reducirse a "más o menos dos años y cuatro meses". Por + Seguir en







La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para reducir la condena que recibió el expresidente del país vecino Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, aunque ahora la iniciativa debe ser discutida por el Senado.

La iniciativa, que recibió luz verde con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, busca que no se acumulen las penas de dos de los delitos por los que fue condenado Bolsonaro. De esta manera, sólo se le impondría el castigo más grave de los dos, en este caso el golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de cárcel.

En tal sentido, también propone bajar a dos tercios la condena en los casos donde los crímenes por golpismo sean realizados como parte de una "multitud". El proyecto es impulsado por el diputado Paulo Pereira da Silva, quien definió la iniciativa pretende "corregir los excesos" de la Justicia, aunque "sin evitar la responsabilización", según consignó el portal suizo Swissinfo.

En diálogo con la agencia AFP, Da Silva marcó que en caso de que la iniciativa sea aprobada también por el Senado, Bolsonaro podrá reducir su condena a "más o menos dos años y cuatro meses".

bolsonaro juicio Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. El líder del Partido Liberal fue condenado el 11 de septiembre por los magistrados de la Primera Sala, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes quienes emitieron sus votos a favor de la condena, mientras que Luiz Fux se pronunció en contra. El voto del juez de Moraes, relator del caso, fue particularmente influyente, ya que argumentó que el expresidente había liderado una organización criminal para desestabilizar el Estado.

La sentencia establece que Bolsonaro es culpable de múltiples delitos. Los principales cargos son intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Estos cargos se relacionan directamente con las acciones y declaraciones de Bolsonaro durante su mandato, que según la corte, buscaban subvertir el orden democrático y perpetuarse en el poder. La pena de prisión se divide en 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención. También se aplicó una multa de alrededor de u$s75.000. El juez de Moraes, al dictar sentencia, resaltó la culpabilidad de Bolsonaro al considerar su papel como líder de una organización criminal. Según su declaración, el expresidente manipuló el aparato estatal y utilizó recursos públicos para difundir "narrativas falsas" con el objetivo de generar inestabilidad social. Moraes también tuvo en cuenta la edad del acusado, más de 70 años, como un factor atenuante al momento de determinar la pena.