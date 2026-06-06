6 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de junio

El oficial mantiene los valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales:$1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación. En una semana marcada por una racha alcista, la divisa mayorista subió más de $30.

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El dólar tuvo una semana alcista. 

El dólar tuvo una semana alcista. 

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El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del viernes ya que se trata de una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, en el segmento mayorista contabilizó una suba durante los últimos 7 días de $32,50, por encima del aumento de $5 registrado en la semana anterior.

La cotización de la divisa norteamericana.
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Los dólares financieros operan con alzas moderadas. Así, el contado con liquidación (CCL) se vende a$1.515,88, mientras que el MEP lo hace a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubica en el 3,80%. En tanto, el dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.435.

Los últimos datos del BCRA muestran que, a un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal, lo que muestra que pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei, el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado el martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

dolar blue billetes divisas dolares
El dólar cotiza arriba de los $1.400

El dólar cotiza arriba de los $1.400

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.440,5 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.515,88, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.459,83.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.456,5 para la compra y $1.457 para la venta.

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