El hijo de Jair Bolsonaro confirmó su candidatura presidencial para las próximas elecciones

Tras visitar a su padre en prisión, Flavio Bolsonaro habló con la prensa, y aseguró que su decisión es "irreversible" para el año que viene. De esta manera, el senador continuará el proyecto político del exlíder de la extrema derecha brasileña.

Flávio Bolsonaro, el hijo mayor de Jair -el expresidente condenado a 27 años de prisión por golpismo y bajo arresto domiciliario desde agosto-, se perfila como candidato en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, que tendrán lugar en menos de un año.

Tras visitar a su padre en prisión, el senador brasileño habló con la prensa y aseguró que su candidatura presidencial es "irreversible". De esta manera, el senador continuará el proyecto político del exlíder de la extrema derecha brasileña.

Ante la visita a su padre, el senador contó que habló con él sobre el "estado de ánimo general de nuestros activistas, que estaban abatidos, angustiados, sin rumbo. Ahora nos ha dado ese rumbo. Así que dije que esta candidatura es irreversible y él dijo que 'No cederemos'".

Bolsonaro padre "es consciente de que esta candidatura es real. No hay vuelta atrás, y una vez más, hago un llamamiento público a quienes nos han acompañado desde el principio", sentenció. Sobre el gobierno de Lula da Silva, remarcó que "no hay posibilidad de que Brasil sobreviva otros cuatro años con un gobierno como este, desgastado y obsoleto. Un gobierno que persigue a la oposición, que solo piensa en subir los impuestos a cada momento".

De 44 años y considerado más moderado que su padre, el actual senador de Río de Janeiro recibió el apoyo del Partido Liberal para lanzarse a la carrera electoral, muy probablemente contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", escribió hace unos días en su cuenta de X. Además, añadió: "Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión".

. “Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”, escribió.

