Flávio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, anunció que será candidato a la presidencia de Brasil

El senador de Río de Janeiro, uno de los hijos del expresidente detenido, fue elegido por su padre como su sucesor político y se prepara para las elecciones presidenciales del año que viene.

Flávio, el hijo mayor de Bolsonaro, será su sucesor político.

Flávio Bolsonaro, el hijo mayor de Jair, el expresidente condenado a 27 años de cárcel por golpismo y en prisión preventiva domiciliaria desde agosto, será candidato en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, a menos de un año de celebrarse los comicios.

Lula da Silva destacó la medida judicial contra Jair Bolsonaro.
De 44 años y considerado más moderado que su padre, el actual senador de Río de Janeiro recibió el apoyo del Partido Liberal para lanzarse a la carrera electoral, muy probablemente contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", confirmó en su cuenta de X. Además, añadió: "Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión".

De esta manera, Flávio continuará el proyecto político del exlíder de la extrema derecha brasileña. “Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”, escribió.

Flávio Bolsonaro manifestó que no va a “quedar de brazos cruzados” viendo “cómo la esperanza de las familias se apaga” y cómo “sucumbe” la democracia brasileña. El discurso culminó con un mensaje de fe, característico de la retórica política conservadora brasileña, en el que enfatizó la importancia de su misión. “Creo en un Dios que no abandona a nuestra nación”, sentenció y aseguró que confía en que Dios “irá al frente, abriendo puertas, derrumbando murallas y guiando cada paso de esta jornada”.

Cabe recordar que el expresidente Jair Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 contra Lula, con quien perdió las elecciones. Tras la noticia el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo, el principal de América latina, registró una fuerte caída de hasta 4%, ya que el mercado esperaba que Tarcísio de Freitas, gobernador paulista y considerado el más cercano al establishment, fuera el candidato.

Flavio y Jair Bolsonaro
Con un perfil más moderado que su hermano diputado Eduardo Bolsonaro, Flávio se presentará a las elecciones de 2026, mientras su padre sigue preso.

