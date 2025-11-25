25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Brasil: la Justicia declaró firme la condena contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

El Tribunal Supremo ratificó la condena a 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente del país vecino, quien había renunciado a realizar nuevas presentaciones judiciales.

Por
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

El Tribunal Supremo de Brasil declaró firme la condena a 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente del país vecino Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, que se produjo el 8 de enero de 2023, días después de la asunción del líder del Partido de los Trabajadores.

Praia dos Naufragados, en el sur de Florianópolis, es una playa tranquila y poco masificada, accesible solo por un sendero selvático de 40 a 60 minutos
Te puede interesar:

Esta playa de Brasil no es muy visitada, tiene una naturaleza única y queda cerca de Argentina: cuál es y cómo llegar

La decisión del Tribunal Supremo de Brasil se produjo luego de que Bolsonaro renunciara a realizar nuevas presentaciones ante la Justicia, para lo que tenía plazo hasta este lunes. El caso también fue resuelto como cerrado para los también condenados Alexandre Ramagem y Anderson Torres.

En este marco, el juez Alexandre de Moraes asumió que el expresidente brasileño comenzará a cumplir su condena en la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, donde fue trasladado preventivamente el pasado sábado por un presunto intento de fuga.

bolsonaro preso
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

En tanto, la resolución se produjo luego de que Bolsonaro reconociera que intentó quemar su tobillera electrónica con un soldador, mientras cumplía con el arresto domiciliario en su residencia de Brasilia. Para de Moraes fue prueba suficiente para ordenar su detención porque su intención era "garantizar la fuga" y aprovechar la confusión generada por su hijo Flavio Bolsonaro, quien convocó a sus seguidores a una vigilia en la puerta de la casa familiar.

El líder del Partido Liberal también marcó el domingo durante una declaración judicial que el daño intencional a su tobillera electrónica se debió a un estado de "paranoia" y "alucinaciones" inducido por la ingesta de ciertos medicamentos.

La condena contra Jair Bolsonaro

Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre por los magistrados de la Primera Sala, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y de Moraes quienes emitieron sus votos a favor de la condena, mientras que Luiz Fux se pronunció en contra. El voto del juez de Moraes, relator del caso, fue particularmente influyente, ya que argumentó que el expresidente había liderado una compleja organización criminal para desestabilizar el Estado.

La sentencia establece que Bolsonaro es culpable de múltiples delitos. Los principales cargos son intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Estos cargos se relacionan directamente con las acciones y declaraciones de Bolsonaro durante su mandato, que según la corte, buscaban subvertir el orden democrático y perpetuarse en el poder.

La pena de prisión se divide en 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención. También se aplicó una multa de alrededor de u$s75.000.

El juez de Moraes, al dictar sentencia, resaltó la culpabilidad de Bolsonaro al considerar su papel como líder de una organización criminal. Según su declaración, el expresidente manipuló el aparato estatal y utilizó recursos públicos para difundir "narrativas falsas" con el objetivo de generar inestabilidad social. Moraes también tuvo en cuenta la edad del acusado, más de 70 años, como un factor atenuante al momento de determinar la pena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tragedia se precipitó tras un error operativo.

Horror en Brasil: cayó una grúa durante el armado de un árbol de Navidad y un hombre murió en el acto

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

La Corte Suprema de Brasil ratificó la prisión preventiva contra Bolsonaro por intentar manipular su tobillera electrónica

Quarta Praia pertenece al archipiélago de Tinharé y se ubica en la isla de Morro de São Paulo, uno de los destinos más buscados de Bahía. Su cercanía con Salvador -solo 60 kilómetros- facilita la llegada mediante un trayecto que combina transporte terrestre y marítimo, lo que la convierte en un punto accesible dentro del Nordeste brasileño.

Cuál es la playa de Brasil con piletas naturales y que atrae a los argentinos por su cercanía

Lula da Silva le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Lula le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE

El lateral izquierdo, de 22 años, festejó con las FogoCheers.

Video: el llamativo festejo de un jugador de Botafogo con las porristas que se volvió viral

El expresidente Jair Bolsonaro, en la entrada de su domicilio, el viernes.
play

Jair Bolsonaro admitió haber manipulado su tobillera electrónica: "Metí un soldador por casualidad"

Rating Cero

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

La plataforma de streaming anunció sus nuevos contenidos en el HBO Max Upfront 2026.

Masacre de Flores con Campanella, tercera entrega de Margarita y una serie de Don Ramón: todos los anuncios de HBO Max para 2026

El productor analizó el duro revés que vive el conductor tras el escándalo económico y familiar.

"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli

LUX se convirtió en el álbum más reproducido en un día en Spotify por una artista española.

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

últimas noticias

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Hace 29 minutos
Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Hace 33 minutos
La empresa chilena LATAM es una de las aeronáuticas que podría perder los derechos de operar en Venezuela.

Venezuela amenazó con retirarles derechos a las compañías aeronáuticas si no vuelven a operar en el país

Hace 34 minutos
El próximo secretario general asumirá sus funciones el 1 de enero de 2027.

Con un argentino entre los candidatos, la ONU inició el proceso de selección de su próximo secretario general

Hace 48 minutos
Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

Hace 1 hora