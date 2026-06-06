6 de junio de 2026 Inicio
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El adiós al Indio Solari: se espera una despedida multitudinaria para el domingo

La "misa ricotera" autoconvocada el viernes en Plaza de Mayo fue el preámbulo de una jornada que será histórica para la cultura nacional al despedir los restos del exlíder de Los Redondos. El Gobierno descartó la posibilidad de hacerlo en Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Comienzan a llegar los fanáticos a la estación de Retiro.

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Miles de personas de autoconvocaron a Plaza de Mayo. 

Miles de personas de autoconvocaron a Plaza de Mayo. 

C5N - Nicolás.

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a sus 77 años generó la conmoción de toda la cultura y el rock nacional, y desató una de las muestras de amor más grandes de los últimos tiempos por parte de los fanáticos. A la espera de la confirmación oficial sobre el lugar y la hora en la que se llevará a cabo el velorio público, sí se conoce que el mismo será el domingo, jornada en la que se aventura una multitudinaria y masiva despedida para el exlíder de Los Redondos.

El video de la Selección para el Indio
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La "misa ricotera" autoconvocada el viernes en Plaza de Mayo, a pocas horas de conocerse la noticia de su deceso, fue el preámbulo de una jornada que será histórica para la cultura nacional. En este marco, el Gobierno descartó la posibilidad de hacerlo el velorio Casa Rosada o el Congreso de la Nación.

Se espera una comunicación oficial por parte de la familia del Indio sobre los detalles del último adiós. "Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", fue el comunicado publicado el viernes en la cuenta de X del Indio Solari.

indio solari

En este marco, la estación de Retiro se transformó en la meca de los ricoteros existentes a lo largo y ancho del país, y que comienzan a arribar con micros para sentirse más cerca del artista.

"Me llamo Aluminé, vengo de Santa Fe capital. Ayer eran las 18 y le dije a ellas que había que estar y venir. Cuando nos enteramos dijimos de ir a Buenos Aires porque algo van a hacer", señalaron un grupo de amigas al periodista Diego Fernández en el programa Bien Temprano.

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Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado harán el show de este sábado

La banda del Indio Solari confirmó que realizará, a pesar del fallecimiento de su líder musical, el concierto que tenía pautado en Comodoro Rivadavia para este sábado. Además, informaron que lo transmitirán en vivo en sus redes oficiales.

Tras tocar en la ciudad cordobesa de Villa María, la banda tenía presentaciones previstas en Comodoro Rivadavia, el sábado 6 de junio; y otra el 10 de octubre en Tucumán. Así, los Fundamentalistas despejaron todos los rumores de cancelación y, además, informaron que transmitirán en vivo el recital por sus plataformas digitales.

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