Balotaje en Brasil entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: cómo votar desde Argentina

El país vecino realizará la segunda vuelta que pondrá frente a frente al mandatario y al candidato derechista. Hay 918.876 brasileños habilitados para votar fuera del país, distribuidos en 186 ciudades del mundo.

Brasil celebra el domingo 25 de octubre el balotaje entre el presidente Lula da Silva y el candidato derechista Flávio Bolsonaro , por lo que los ciudadanos brasileños que residen en Argentina ya pueden consultar de manera online el lugar exacto donde deberán emitir su voto. Para esta edición, hay 918.876 brasileños habilitados para votar fuera del país , distribuidos en 186 ciudades del mundo.

Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate antes del balotaje

A diferencia de quienes votan dentro de Brasil, donde se eligen presidente, vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estaduales y distritales, los ciudadanos con domicilio electoral registrado en el exterior solo pueden votar para presidente y vicepresidente de la República. Esta restricción aplica para todos los brasileños residentes fuera del país, incluidos quienes viven en Argentina.

El paso previo indispensable para poder votar fue el trámite de empadronamiento y la descarga del título de elector , un proceso que tuvo como fecha límite el 7 de mayo. Quienes no hayan completado ese trámite en tiempo y forma no podrán participar de los comicios, ya que la Justicia Electoral brasileña no permite el voto en tránsito para quienes no registraron previamente su domicilio electoral en el exterior.

La manera más segura de conocer el lugar de votación es a través de la consulta oficial ante el Tribunal Superior Electoral . Cada elector puede verificar su sección y establecimiento mediante la aplicación e-Título o a través de la sección "Consultar local de votação" del portal oficial del organismo, donde se solicitan los datos personales necesarios para identificar al votante.

En el exterior, incluida la Argentina, la votación se desarrolla en el horario local establecido para cada sección electoral. Para votar es necesario presentar un documento oficial con foto, entre ellos documento de identidad, pasaporte, licencia de conducir brasileña, libreta de trabajo o documentos profesionales reconocidos legalmente. También puede utilizarse el e-Título como identificación cuando la aplicación muestre la fotografía del elector, por lo que no resulta obligatorio presentar el título electoral en formato papel.

Balotaje en Brasil 2026: dónde se vota en Buenos Aires

Los brasileños residentes en Argentina que hayan trasladado previamente su domicilio electoral al exterior pueden participar de las elecciones presidenciales desde nuestro país. El lugar de votación en Buenos Aires es la Embajada de Brasil, ubicada en Cerrito 1350, CABA, sede que funciona con el apoyo del Tribunal Electoral de Brasilia para organizar los comicios fuera del territorio brasileño.

El Código Electoral establece un mínimo de 30 votantes como condición para habilitar mesas electorales en el extranjero, y estas se instalan preferentemente en sedes de embajadas, oficinas consulares o espacios donde se brindan servicios del gobierno brasileño, tal como ocurre en el caso argentino.

Los pasos para habilitarse como votante desde la Argentina se gestionaban a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado por el Tribunal Electoral, donde era posible obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro, actualizar datos o regularizar una tarjeta cancelada.

Quienes ya completaron el trámite deberán presentarse el día de la votación con el comprobante de título emitido y la documentación correspondiente, en el horario de 8 a 17 horas.