Las encuestas en Brasil muestran un balotaje cada vez más ajustado entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva A menos de una semana de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre, dos sondeos registraron una reducción de la ventaja del candidato del Partido Liberal sobre el actual presidente, que busca un cuarto mandato no consecutivo. Por Agregar C5N en









Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil. Web

La carrera por la presidencia de Brasil entró en su tramo final con una diferencia cada vez más estrecha entre el senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Los últimos relevamientos muestran que el candidato opositor mantiene la delantera, pero que el presidente recorta distancia de cara al balotaje del próximo domingo 25 de octubre.

Una encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, le asignó a Bolsonaro el 46,5% de la intención de voto, frente al 45,9% de Lula. La diferencia de apenas 0,6 puntos porcentuales representa una reducción respecto del estudio anterior, publicado el 13 de octubre, cuando el senador registraba el 47,9% y el jefe de Estado alcanzaba el 45,1%.

Al considerar únicamente los votos válidos, es decir, sin incluir los sufragios en blanco ni a los indecisos, el candidato del Partido Liberal (PL) obtiene el 50,3%, mientras que el referente del Partido de los Trabajadores (PT) llega al 49,7%. Los números configuran un escenario de paridad cuando resta menos de una semana para la definición electoral. El sondeo de Nexus se realizó entre el 16 y el 18 de octubre sobre una muestra de 2.002 personas y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

La tendencia se repite en la medición de AtlasIntel/Bloomberg, que ubica a Flávio Bolsonaro con el 49,8% de las preferencias y a Lula con el 47,6%. En este caso, la distancia entre ambos es de 2,2 puntos porcentuales.

La comparación con el relevamiento del 9 de octubre también muestra un cambio en el escenario electoral. En aquella medición, el senador contaba con el 51,1% de la intención de voto, mientras que el presidente reunía el 45,7%.