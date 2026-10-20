20 de octubre de 2026 Inicio
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Boca vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Con un cabezazo de Di Lollo, el Xeneize le gana de entrada al equipo carioca y, por ahora, fuerza los penales en la disputa por un lugar en la final que se jugará en Barranquilla. Un triunfo por dos goles del equipo argentino le dará la clasificación directa.

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Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

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Boca vence 1 a 0 a Vasco da Gama en el Maracaná de Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize perdió 1-0 en La Bombonera y necesita ganar por dos goles para avanzar directamente a la final o por uno para forzar los penales. El árbitro es el venezolano Jesús Valenzuela y el VAR está a cargo de Juan Soto.

Vaso da Gama y Boca se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Macaraná desde las 21:30.
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El Xeneize afronta el partido de vuelta con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera. En la ida, Adson convirtió de cabeza para el conjunto brasileño, que ahora se clasifica con un empate. Si el equipo de Rodolfo Arruabarrena gana por un gol de diferencia, la serie quedará igualada en el global y se definirá desde los doce pasos.

La principal novedad en Boca es que Leandro Paredes comenzó como suplente tras recuperarse de un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. El capitán hizo todo lo posible para estar disponible en Río de Janeiro, pero Arruabarrena se inclinó por Rodrigo Battaglia para ocupar su lugar en el mediocampo, después de su regreso a las canchas ante Talleres.

En ataque, Sebastián Villa acompaña a Miguel Merentiel y Leonel Flores, mientras que Alan Velasco espera su oportunidad en el banco. Además, Facundo Herrera vuelve a la zaga central en lugar de Ayrton Costa, tras descansar en el triunfo frente a Talleres por el torneo local.

Leandro Paredes está en el banco ante Vasco da Gama en el Maracaná

Leandro Paredes está en el banco ante Vasco da Gama en el Maracaná

Por su parte, Vasco da Gama quiere cerrar el año con un título continental en medio de una campaña complicada en el Brasileirao, donde pelea por la permanencia. El equipo de Pedro Emanuel llega con la ventaja de la Bombonera y pretende aprovechar la localía para asegurarse un lugar en la definición.

Vasco no cuenta con Carlos Andrés Gómez, expulsado en el encuentro de ida, y apuesta por David para completar el tridente ofensivo junto a Adson Soares y Bruno Duarte. El ganador de la serie se convertirá en el primer finalista de la Copa Sudamericana y enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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