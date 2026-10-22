La mamá de Elina Costantini rompió el silencio y destapó el drama que vive con su nieta: "Hace meses que no la veo" Claudia expuso públicamente el conflicto familiar y dejó en evidencia el dolor que le provoca no poder mantener un vínculo con la pequeña. Agregar C5N en









La mamá de Elina Fernandez habló y destapó un escándalo.

En las últimas horas, Claudia, la madre de Elina Fernández, rompió el silencio y dejó al descubierto la fuerte interna familiar que atraviesa con su hija, en medio de la polémica que rodea a la esposa del empresario Eduardo Costantini.

En diálogo con el streaming Bondi Live, la mujer sorprendió al revelar detalles del distanciamiento que mantiene con su hija desde hace años. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su angustiante relato sobre Kahlo, su nieta, a quien aseguró que no ve desde hace varios meses.

Fue Karina Iavícoli quien decidió exponer los mensajes que la madre de Fernández le envió relatando el drama que vive. “Quiero que entiendas que mi decisión de no salir al aire no tiene que ver con el miedo, no con la falta de cosas para decir. Tiene que ver con algo mucho más profundo y delicado, el amor que siento por mi nieta y el deseo inmenso de poder volver a verla y compartir momentos con ella", expresó.

Elina Fernández y Eduardo Constantini. De acuerdo con la información, Claudia solo habría visto a su nieta una sola vez, hace un año atrás durante una visita en Punta del Este y bajo un cierto horario que la mismísima Elina estableció. En este contexto, la mujer está alejada de la empresaria, situación que le genera mucho dolor: "Estoy atravesando una situación muy dolorosa, extraño a mi nieta y me duele su ausencia. Todo esto está afectando mi salud emocional y física".

El dolor de Claudia, la mamá de Elina Constantini, por no ver a su nieta Khalo Sin embargo, más allá de los sucedido, señaló que desea reestablecer el vínculo con la pequeña, por lo cual no quiere seguir exponiendo la difícil situación familiar. "Por encima de mi dolor y de cualquier cosa que pudiera decir públicamente está el bienestar de esa pequeña y la esperanza de poder recuperar el vínculo con ella”, agregó sumamente angustiada.

LA MAMÁ DE ELINA COSTANTINI DESMINTIÓ A SU HIJA: "NO ME DEJA VER A MI NIETA"@elejercitodelam @fedeebongiorno @elejercitodelam @santiagorivaroy https://t.co/O2o2GAWLnB — Bondi (@bondi_liveok) October 22, 2026 En otro tramo de sus declaraciones, aseguró que su hija la tiene bloqueada: "Karina, yo no me comuniqué con Eli, estoy bloqueada”. Por otro lado, la mujer también aclaró que no quiere seguir hablando por temor a que sus palabras terminen empeorando el vínculo. “No quiero compartir una situación familiar tan dolorosa y sensible en un tema de debate público, ni hablar desde el dolor para después tener que lamentar consecuencias que afecten aún más esta relación”, expresó. Por último, Claudia reveló que su mayor anhelo es recuperar el contacto con su nieta y ser parte de su crecimiento: “Mi mayor deseo no es tener una cámara adelante y hacer pública mi historia. Mi mayor deseo es abrazar a mi nieta, verla crecer”. Elina y Eduardo cuando anunciaron su primer embarazo.