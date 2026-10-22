El León rugió en Brasil: Estudiantes eliminó a Flamengo y jugará la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 al vencer 3-2 por penales a Flamengo en el Maracaná, tras empatar 0-0 en los 90 minutos. El equipo de Alexander Medina resistió con diez jugadores durante casi todo el segundo tiempo y se medirá con Palmeiras por el título.
El Pincha sorprendió en el arranque y tuvo dos ocasiones claras para abrir el marcador. Tras un córner ejecutado por Joaquín Tobio Burgos, Leandro González Pírez desvió de cabeza y Marcos Rojo buscó definir en el área chica, pero Agustín Rossi reaccionó y Alex Sandro despejó antes de que llegara el segundo intento.
Un minuto después, Baltasar Rodríguez probó desde afuera del área y obligó a Rossi a desviar la pelota, que pegó en el palo antes de salir al córner. Flamengo también intentó imponer condiciones y tuvo aproximaciones, pero Estudiantes sostuvo el orden defensivo durante una primera parte pareja y sin goles.
El Pincha resistió con diez jugadores y se impuso en el Maracaná, con Muslera como héroe.
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El panorama cambió apenas comenzó el complemento. Baltasar Rodríguez, que ya tenía una amarilla, sujetó a Samuel Lino y recibió la segunda amonestación a los cuatro minutos, por lo que Estudiantes quedó con diez. Flamengo adelantó sus líneas y acumuló la posesión, aunque no encontró espacios para quebrar el bloque defensivo visitante.
En la tanda, Fernando Muslera fue decisivo: contuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Estudiantes convirtió tres de sus cuatro remates, mientras que Cetré falló el suyo tras tener que repetirlo. El 3-2 selló la clasificación del equipo platense a su primera final de la Libertadores desde 2009.
El equipo de Alexander Medina se metió en la final tras una noche épica en Brasil.
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Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras
El Pincha se medirá con el Verdao en busca de su quinta Copa Libertadores. Estudiantes levantó el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que Palmeiras consiguió su lugar en la definición tras eliminar a Fluminense por penales. El encuentro se disputará a partido único y definirá al campeón de 2026.
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Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.
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Instancia: final a partido único.
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Rival: Palmeiras (Brasil).
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Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.
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Horario: a confirmar.
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Transmisión en TV: Fox Sports, Telefe y ESPN, con streaming por Disney+.
Palmeiras eliminó a Fluminense y será el rival de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores 2026.
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