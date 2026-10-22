El León rugió en Brasil: Estudiantes eliminó a Flamengo y jugará la final de la Copa Libertadores El Pincha sacó a relucir la mística copera en el Maracaná, bancó el empate con uno menos en un partidazo ante las estrellas del Mengao y, en la definición por penales, Muslera se convirtió en héroe para que el equipo de La Plata juegue su sexta final continental. Por Agregar C5N en









Gracias a las atajadas de Muslera, Estudiantes está en la final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 al vencer 3-2 por penales a Flamengo en el Maracaná, tras empatar 0-0 en los 90 minutos. El equipo de Alexander Medina resistió con diez jugadores durante casi todo el segundo tiempo y se medirá con Palmeiras por el título.

El Pincha sorprendió en el arranque y tuvo dos ocasiones claras para abrir el marcador. Tras un córner ejecutado por Joaquín Tobio Burgos, Leandro González Pírez desvió de cabeza y Marcos Rojo buscó definir en el área chica, pero Agustín Rossi reaccionó y Alex Sandro despejó antes de que llegara el segundo intento.

Un minuto después, Baltasar Rodríguez probó desde afuera del área y obligó a Rossi a desviar la pelota, que pegó en el palo antes de salir al córner. Flamengo también intentó imponer condiciones y tuvo aproximaciones, pero Estudiantes sostuvo el orden defensivo durante una primera parte pareja y sin goles.

El Pincha resistió con diez jugadores y se impuso en el Maracaná, con Muslera como héroe. Web El panorama cambió apenas comenzó el complemento. Baltasar Rodríguez, que ya tenía una amarilla, sujetó a Samuel Lino y recibió la segunda amonestación a los cuatro minutos, por lo que Estudiantes quedó con diez. Flamengo adelantó sus líneas y acumuló la posesión, aunque no encontró espacios para quebrar el bloque defensivo visitante.

En la tanda, Fernando Muslera fue decisivo: contuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Estudiantes convirtió tres de sus cuatro remates, mientras que Cetré falló el suyo tras tener que repetirlo. El 3-2 selló la clasificación del equipo platense a su primera final de la Libertadores desde 2009.