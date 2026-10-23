Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras La definición del torneo más importante de Sudamérica, a nivel clubes, será en noviembre en el estadio Centenario de Montevideo de Uruguay. Por Agregar C5N en









¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras? Redes sociales

Tras vencer a Flamengo por penales en Brasil, Estudiantes clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 y jugará por el título ante Palmeiras, quien derrotó a Fluminense. La definición será en un partido único en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El primero en clasificar fue el Verdão, que también tuvo que llegar a los penales tras igualar 2 a 2 en el resultado global. En la ida había ganado por 2 a 1 y en la vuelta cayó por la mínima, y desde los doce pasos, todo quedó 5 a 3.

El equipo de Alexander Medina se metió en la final tras una noche épica en Brasil. X: @TyCSports Luego, pasó Estudiantes. Hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, el último campeón de la edición. Tras el 0 a 0 en el resultado global, Fernando Mulsera se convirtió en el héroe de los penales al atajar tres.

La final será el sábado 28 de noviembre en Uruguay y podrán asistir hinchas de ambas parcialidades. La final de la Sudamericana también tendrá un argentino y es Boca contra Atlético Mineiro y se jugará en Barranquilla, Colombia.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras El Pincha se medirá con el Verdao en busca de su quinta Copa Libertadores. Estudiantes levantó el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que Palmeiras consiguió su lugar en la definición tras eliminar a Fluminense por penales. El encuentro se disputará a partido único y definirá al campeón de 2026.