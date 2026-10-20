20 de octubre de 2026 Inicio
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Brasil rechazó los insultos de Javier Milei contra Lula da Silva: "Es una manifestación inaceptable y desequilibrada"

Después de que el mandatario argentino llamara "zurdo ladrón" al líder del PT y sugiriera que podría "robarse la elección", la Cancillería brasileña lo acusó de reiterar "mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar" de enero de 2023.

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El gobierno de Brasil calificó de injerencia externa los nuevos insultos de Milei.

El gobierno de Brasil calificó de "injerencia externa" los nuevos insultos de Milei.

La Cancillería de Brasil repudió este martes las acusaciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre un presunto fraude en favor de Luiz Inácio Lula da Silva. El gobierno del país vecino calificó los dichos del mandatario liberal como una "declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo" antes de la segunda vuelta electoral del domingo 25.

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El jefe de Estado de la Argentina arremetió contra su par brasileño en la red social X, donde manifestó su deseo de que el "último truco de campaña sucia no sea robarse la elección". Además, el líder libertario tildó al mandatario de "progre machirulo" y cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y del sistema de votación.

La respuesta diplomática de Brasilia enfatizó el rechazo a cualquier tipo de interferencia exterior en los asuntos institucionales locales. El documento oficial sostuvo que las manifestaciones de Milei "constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño" y reproducen "mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años".

Ante los señalamientos contra las urnas, el Palacio de Itamaraty ratificó la absoluta transparencia de sus mecanismos institucionales. El texto oficial remarcó que el instrumento electoral de la nación "ha demostrado ser seguro, nunca registró irregularidades, y observadores electorales de todo el mundo ya han ratificado esta realidad en la primera vuelta".

La tensión entre Milei y Lula impacta en el escenario electoral brasileño

La definición presidencial del próximo domingo 25 enfrentará al actual jefe de Estado con el senador Flávio Bolsonaro. En la primera vuelta del pasado 4 de octubre, el postulante del Partido Liberal alcanzó el 47,03% de los sufragios, mientras que el referente del Partido de los Trabajadores cosechó el 45,16%.

La fricción política entre los dos mandatarios acumula antecedentes desde el inicio de sus administraciones. En julio pasado, el presidente argentino calificó a su par de "presidiario" y "ladrón", expresiones que provocaron la llamada a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires.

Durante el último debate televisado de la campaña, Lula vinculó de forma directa a la familia Bolsonaro con el presidente argentino y con el líder estadounidense Donald Trump. La estrategia evidenció cómo los alineamientos internacionales ocupan un rol central en la discusión previa a las urnas.

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