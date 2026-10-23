23 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de octubre

El dólar oficial mayorista volvió a subir y cierra la semana en un nuevo máximo nominal. Mientras que el minorista se mantiene estable con $1.496 para la compra y $1.550 para la venta.

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¿A cuánto cotiza el dólar?

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar oficial minorista cotiza $1.496 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación en el cierre de la semana. Mientras que, el mayorista cerró el jueves en su máximo nominal y se mantiene en ese valor este viernes 23 de octubre.

El dólar oficial minorista sigue subiendo en el Banco Nación.
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El dólar mayorista siguió subiendo y alcanzó récord

Por su parte, el dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal este jueves, tras encadenar su quinta jornada consecutiva al alza y abrió la jornada de igual manera. Sin embargo, el movimiento del tipo de cambio continúa siendo moderado frente a la evolución de la inflación, en un escenario en el que el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y las alternativas de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.519.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.015.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.632,41, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.549,42.

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