Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de octubre El dólar oficial mayorista volvió a subir y cierra la semana en un nuevo máximo nominal. Mientras que el minorista se mantiene estable con $1.496 para la compra y $1.550 para la venta. Por Agregar C5N en









¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar oficial minorista cotiza $1.496 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación en el cierre de la semana. Mientras que, el mayorista cerró el jueves en su máximo nominal y se mantiene en ese valor este viernes 23 de octubre.

Por su parte, el dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal este jueves, tras encadenar su quinta jornada consecutiva al alza y abrió la jornada de igual manera. Sin embargo, el movimiento del tipo de cambio continúa siendo moderado frente a la evolución de la inflación, en un escenario en el que el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y las alternativas de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.519.