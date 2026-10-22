Lula y Flávio Bolsonaro acordaron levantar sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos antes del balotaje

El pacto, presentado ante el Tribunal Superior Electoral, alcanza a familiares y empresas vinculadas. La publicación en un portal público dependerá de que los organismos y las entidades requeridas remitan a la corte los datos solicitados.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro acordaron este jueves levantar de forma recíproca, simultánea y total sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos , a tres días de la segunda vuelta presidencial en Brasil. Formalizaron el pacto ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras el desafío que Lula lanzó en el debate televisado del domingo.

El acuerdo se firmó luego de una reunión entre representantes de ambas campañas y miembros de la corte. Lula suscribió el documento de forma digital y la abogada Maria Claudia Bucchianeri lo firmó en representación de Bolsonaro.

El texto establece que los dos candidatos aceptaron íntegramente los términos del desafío recíproco y autorizaron la apertura de la información protegida. Los datos se publicarán de manera simultánea en una página de acceso público, una vez que las autoridades y las entidades requeridas los entreguen.

Las campañas fijaron las 23.59 de este jueves como plazo para presentar los poderes pendientes que autoricen abrir información de terceros. Después, el ministro André Mendonça, responsable del expediente en el TSE, deberá solicitar los datos al Banco Central, a las instituciones financieras, a la Receita Federal y a las compañías telefónicas.

Bolsonaro pidió que la medida alcance a Marco Aurélio Santana Ribeiro , exjefe de gabinete de Lula; a Frei Chico , hermano del mandatario; y a los vínculos de la empresaria Roberta Luchsinger con el Palacio Presidencial.

También reclamó información sobre los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de Janja previa a febrero de 2025 y las visitas de los hijos del presidente al Palacio de la Alvorada. Exigió además datos sobre el uso de helicópteros, los gastos del palacio y las relaciones del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro. Ante el TSE, el candidato del Partido Liberal manifestó que no se opone a difundir sus mensajes con el banquero Daniel Vorcaro.

La campaña de Lula aceptó las exigencias y entregó una nueva declaración ante el TSE. Camilo Santana, coordinador de la candidatura oficialista, afirmó que el presidente aceptó todas las condiciones y pidió que Bolsonaro autorice, en el mismo plazo, la apertura de sus registros y los de sus familiares.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, reclamó rapidez a la Fiscalía y al tribunal electoral para aplicar la medida antes de la votación del domingo. "Esto muestra la transparencia de Lula", declaró. El dirigente sostuvo además que la campaña buscó que la información se difunda en un sitio público.