Momi Giardina sorprendió al hablar de separación: el dramático relato que desconcertó a sus compañeros

La humorista protagonizó un insólito momento al revelar que la relación con su novio Sebastián estaba atravesando un mal momento. El motivo que desconcertó a todos.

Momi Giardina sorprendió a todos al hablar de su relación sentimental y deslizar que estaría pensando en separarse de su novio durante una transmisión en vivo por streaming. Sin embargo, lo que parecía una profunda confesión sobre su vida amorosa se convirtió en una divertida escena que desconcertó a sus compañeros.

La historia de amor entre la actriz y su novio, Sebastián, comenzó durante la temporada de verano de Luzu TV en Pinamar, donde se conocieron y nació el romance. Desde entonces, la relación fue avanzando y la pareja incluso disfrutó de un romántico viaje a un destino paradisíaco.

Sin embargo, tras regresar de aquella escapada a la playa, Momi protagonizó un insólito momento durante el programa de Nicolás Occhiato. Emocionada y al borde de las lágrimas, comenzó a recordar cómo había conocido a su pareja, hasta que lanzó una frase que dejó a todos desconcertados y encendió las alarmas sobre una posible separación.

De todas maneras, el dramático momento duró apenas unos segundos. Entre risas, Giardina reveló que todo había sido parte de una actuación y explicó el verdadero motivo detrás de su reacción: "Es que nos salió todo muy bien".

Sus compañeros reaccionaron inmediatamente al momento. Flor Jazmín Peña no ocultó su enojo: "Está re loca, lloró". Martín Garabal, por su parte, reconoció que había caído por completo en la mentira: "Me la comí toda, me la creí mal".

Paula Chaves apuró a Pedro Alfonso por los besos que le dio a una famosa actriz y cantante

Durante su visita al ciclo Sería Increíble, transmitido por la señal de streaming Olga bajo la conducción de Nati Jota, la pareja conformada por Pedro Alfonso y Paula Chaves volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En esta oportunidad, el matrimonio compartió mesa con Natalie Pérez, la artista con quien el productor televisivo entabló un vínculo actoral dentro de ficciones como Esperanza mía y Las Estrellas. El reencuentro sirvió de disparador para que la modelo expusiera entre risas viejos reclamos vinculados a las escenas románticas.

Sin rodeos, la conductora rememoró el momento en que confrontó a la exintegrante del elenco por las secuencias de amor en la pantalla chica. "Una vez Natalie vino y me dijo: '¿Podés dejar de hablar del beso que me di con Pedro? Porque yo me pongo re nerviosa'. Yo lo digo jodiendo", comenzó contando Paula entre risas. No obstante, la modelo profundizó su descargo sobre la destreza interpretativa de su esposo: "Igual quiero decir que para mí él no sabía besar en ficción y debe haber sido incómodo para ella también tener un actor inexperto que te coma la boca innecesariamente".

Frente a la picante acusación, la actriz invitada intercedió para desdramatizar la situación y señalar que ese tipo de tomas siempre resultan complejas para cualquier profesional. Por su parte, el excontractor de Ideas del Sur ensayó una defensa sobre sus inicios en la actuación. "Nadie me explicó. Yo llegué a Esperanza mía, que era el chico de El Bailando, y mi primer beso fue con Natalie. Cuando me llegó el libreto y leo 'beso', me puse muy nervioso, no quería decir nada", recordó el productor, valorando además la ayuda de su compañera.

Para cerrar el divertido cruce, Chaves terminó admitiendo la inestabilidad emocional y los celos que experimentó en aquella época al observar a su pareja besando a otra mujer en televisión. "En aquel momento creo que me molestaba, yo estaba recién parida", confesó la modelo. A su vez, relató la vivencia desde su hogar cuidando a su hija recién nacida: "La veo a Natalie en la escena del auto, con la cámara de atrás, yo en casa con la bebé chiquita. Él, nervioso, ¿viste cuando alguien se pone verborrágico? Bueno, él se puso así en el beso", relató la conductora.