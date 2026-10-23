Charly cumple 75: el mapa para recorrer los rincones de Buenos Aires donde se construyó su leyenda

Desde la casa donde tocó sus primeras notas hasta el estadio donde cantó Seminare bajo la lluvia: un recorrido para caminar por la Ciudad en el día en que el músico alcanza los tres cuartos de siglo.

El 23 de octubre de 1951 nació en Buenos Aires un pequeño al que llamaron Carlos Alberto García Moreno . Setenta y cinco años después, ese niño es una leyenda musical al que todos conocemos simplemente como Charly y mantiene buena parte de su historia porteña en pie, con direcciones que se pueden visitar : algunas siguen intactas, otras cambiaron de dueño y una ya tiene hasta un cartel con su nombre.

El ADN de Say No More: la nueva generación de artistas celebra la música de Charly García

Recorrer estas direcciones es también repasar la evolución del rock nacional y la transformación de una Buenos Aires que lo vio crecer, sonar y reinventarse. Un itinerario con paradas obligadas para fanáticos y curiosos que quieran seguir las huellas del artista que le puso banda sonora a la ciudad que pidió "no bombardear" .

La familia vivía en el quinto piso de José María Moreno 63, en el corazón de Caballito, a metros del Parque Rivadavia. Ahí, según se cuenta, le sacó sus primeras notas al piano con Torna a Surriento.

En pleno Centro, donde hoy hay una entrada al subte, funcionó el auditorio del Conservatorio Thibaud Piazzini. Allí el niño Carlitos se presentó en los conciertos de cierre de año entre 1956 y 1964, de los 4 a los 13 años.

En 1965 empezó el secundario en este colegio, a pocas cuadras de su casa natal, aunque ya no vivía allí. Desde chico solía escaparse de clase para tocar el piano en el salón de actos. En su sala de música se conocieron Charly y Nito Mestre, el encuentro que dio origen a Sui Generis. Hoy el colegio los recuerda con un mural.

El mural en homenaje a Sui Generis en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, inaugurado en 2024.

El Greco - Rivadavia 5353

La confitería, que funcionaba en la zona desde principios del siglo XX con otro nombre, fue escenario de un encuentro entre alumnos del Dámaso Centeno que integraban distintas bandas, entre ellos Charly. Allí se gestó una fusión que daría origen a Sui Generis. El local cerró en los años 70, pero El Greco reabrió y sigue funcionando. A la vuelta, en la plazoleta Crisólogo Larralde, otro mural homenajea al histórico dúo.

Club Italiano - Rivadavia 4731

Territorio en disputa. Según Charly, allí fue el debut de Sui Generis; Nito, en cambio, ubica ese primer concierto en el Instituto Santa Rosa. Una lucha de recuerdos entre dos amigos que, medio siglo después, sigue sin resolverse.

Belgrano y Retiro: del primer disco a la despedida

Estudios Phonalex - Dragones 2250

Hasta mediados de los 90, en el Bajo Belgrano, donde hoy hay una torre, funcionaban los estudios Phonalex. Ahí se grabó Vida en 1972, el primer disco de Sui Generis, junto a otros álbumes históricos del rock nacional.

Luna Park - Corrientes y Bouchard

El 5 de septiembre de 1975, Sui Generis se despidió con dos funciones en el mismo día en el Luna Park. Las entradas se agotaron con semanas de anticipación y asistieron más de 25 mil personas, una cifra inédita hasta entonces para una banda local de rock. De esa noche salieron un disco doble y una película documental dirigida por Bebe Kamin, que se reestrenó restaurada en 2025.

El estadio fue una constante en la carrera de Charly: ahí organizó el Festival del Amor, en noviembre de 1977, y presentó Clics modernos y Piano bar en los 80. Su último show en el histórico recinto fue en 2019.

Torna a Caballito: la cancha de Ferro y "no llueve; escupen"

Estadio de Ferro Carril Oeste - Caballito

Charly dejó Caballito, pero volvió siempre. El 26 de diciembre de 1982, ante 25 mil personas, presentó en la cancha de Ferro los álbumes Pubis angelical y Yendo de la cama al living, en el comienzo de su etapa solista, en el mismo barrio donde nació.

Volvería varias veces: en 1991 se presentó con Los Enfermeros, con invitados como Fito Páez, Mercedes Sosa y unos jovencísimos Illya Kuryaki; dos años más tarde, tocó junto a León Gieco y María Gabriela Epumer, en la última presentación antes de lo que sería su etapa Say No More.

Ya en la década siguiente, en octubre de 2004, regresó para el Quilmes Rock, en la octava jornada del festival, que cayó en el Día de la Madre. Llovió toda la noche y fue la fecha con menos público (unas 15 mil personas), pero los que se quedaron vieron una de sus actuaciones más recordadas. A la hora en que estaba programado el comienzo, Charly seguía en su casa. Cuando llegó, cambió la letra de Tu vicio para decir "esto es Ferro, yo soy dueño acá".

Sin embargo, el momento que quedó en la historia fue su épica interpretación de Seminare, clásico de Serú Girán, cantada bajo la lluvia, con el público empapado y Charly parado sobre el piano.

Palermo y la esquina eterna

Vidt entre Charcas y Güemes

Para mediados de los '60 los García Moreno ya vivían en Palermo, a pocas cuadras del que sería el mítico departamento de Coronel Díaz y Santa Fe. Antes habían pasado por un departamento alquilado en Darregueyra y Paraguay, en el entonces Palermo Viejo.

Coronel Díaz y Santa Fe: la esquina Charly García

Vive en este edificio desde los años 80, escenario de infinidad de aventuras y descontrol. Cada 22 de octubre, los fanáticos se reúnen en la vereda para esperar la medianoche con pancartas y canciones. Desde el 7 de diciembre de 2025, la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe lleva oficialmente su nombre. Tres años antes, en Nueva York, ya había una “Charly García Corner” en el lugar donde se sacó la tapa de Clics modernos.

Charly García tiene oficialmente su propia esquina en Buenos Aires.

Palermo Off - Arenales 3339

A pocas cuadras, en la terraza de este paseo al aire libre hay un mural de cerámica de 5,5 por 4,5 metros, inspirado en fotografías de Gabriel Rocca, quien lo retrató en distintas etapas. Ahí cerca funcionó Planeta Júpiter, el bar que frecuentaba en los 80.