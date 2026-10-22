Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de octubre

El dólar oficial minorista sube $5 y cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación en este jueves, mientras que el miércoles cerró con modificaciones. El mismo impulso mantuvo el riesgo país, que se acercó a los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto en el año.
En este marco, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación mayorista de septiembre sufrió una nueva suba y se ubicó en 3,2%, muy por arriba del 2,1% del mes previo. Los datos oficiales contradicen el discurso oficial del presidente Javier Milei, que en su nuevo viaje a los Estados Unidos aseguró que "estamos domando la inflación".
El dólar blue, el cual se negocia en el mercado informal, cotiza a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
En el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la gestión libertaria y afirmó que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" capitalizado por las compras diarias del Banco Central.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.526.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.008,50
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.636,52, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.547,78.