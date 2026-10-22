22 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de octubre

El oficial minorista cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar blue cotiza a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

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El dólar oficial minorista sigue subiendo en el Banco Nación.

El dólar oficial minorista sigue subiendo en el Banco Nación.

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El dólar cotiza sin cambios.
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El dólar blue, el cual se negocia en el mercado informal, cotiza a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

En el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la gestión libertaria y afirmó que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" capitalizado por las compras diarias del Banco Central.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.526.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.008,50

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.636,52, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.547,78.

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