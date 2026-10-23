El papa León XIV suspendió su viaje a Asís por recomendación médica

En la previa de su gira por Sudamérica, desde el Vaticano informaron que a pesar de la muy buena recuperación, aconsejan que el sumo pontífice no viaje en helicóptero.

El papa León XIV suspendió el viaje a Asís que tenía programado para el próximo martes. La decisión responde a una recomendación de su equipo médico, que desaconsejó el traslado en helicóptero debido al poco tiempo transcurrido desde la operación pulmonar a la que fue sometido la semana pasada.

La Ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV: habrá cortes de tránsito desde el sábado 24 de octubre

Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, una radiografía de tórax de control confirmó la "excelente evolución postoperatoria" del Pontífice. Sin embargo, los profesionales consideraron inoportuno el desplazamiento aéreo.

León XIV, de 71 años, tenía previsto participar en el encuentro "Paz desarmada y desarmante", al cumplirse 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por San Juan Pablo II. Aunque no asistirá, la Santa Sede confirmó que enviará un mensaje especial a los organizadores.

El Santo Padre fue intervenido el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma para la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, tras detectársele un adenocarcinoma localizado. Los médicos precisaron que la cirugía fue exitosa y descartaron la necesidad de tratamientos adicionales al no haberse extendido la enfermedad.

A pesar de esta cancelación preventiva, el Vaticano mantiene en pie la gira por Latinoamérica prevista del 6 al 17 de noviembre, la cual incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú con un exigente itinerario de 14 vuelos y múltiples compromisos oficiales.

La Ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV: habrá cortes de tránsito desde el sábado 24 de octubre

El Papa León XIV confirmó su visita a Argentina a una pareja santafesina en el Vaticano luego de que lo operaran de un tumor maligno y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intensificó los preparativos para recibirlo en la capital del país tras los días de incertidumbre en torno a su salud.

El Ejecutivo porteño anunció qué calles sufrirán cortes en el marco del armado de estructuras y otras maniobras para recibir a Robert Francis Prevost en su primera visita al país. Los cambios en el tránsito se extenderán desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre y afectarán, principalmente, al barrio de Palermo.

Desde la madrugada hasta la mañana del sábado 24 de octubre habrá un corte total en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, por el armado de estructuras. Y desde la mañana de ese mismo sábado hasta la noche del 3 de noviembre habrá cortes parciales en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

Cuándo será la misa oficiada por el Papa León XIV

El Papa León XIV oficiará una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el lunes 9 de noviembre, decretado feriado por el Gobierno. A medianoche se abrirán los ocho accesos preparados para permitir el ingreso de los creyentes y permanecerán abiertos hasta las 8:30. El Sumo Pontífice llegará a las 10:30 y la misa finalizará a las 13.

Los accesos estarán habilitados por Avenida Sarmiento hacia Plaza Seeber, así como ingresos sobre Migueletes, Teodoro García y la colectora de Avenida del Libertador por el lado del Ferrocarril Mitre, estación Lisandro de la Torre.

El Monumento de los Españoles en Palermo.

El mapa completo de la zona afectada por los preparativos en Palermo