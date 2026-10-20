20 de octubre de 2026 Inicio
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Antes del balotaje en Brasil, Donald Trump celebró el avance de la derecha en la región: "Sudamérica es un lugar diferente"

El presidente de Estados Unidos destacó los resultados de las últimas elecciones en la región, mientras el país brasileño se prepara para la segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los últimos resultados de las elecciones en distintos países de Sudamérica luego de los triunfos de referentes de la derecha y recordó su apoyo a esos líderes, en la previa del balotaje en Brasil entre el presidente Lula da Silva y el opositor derechista Flávio Bolsonaro previsto para el domingo.

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Según consignó la agencia EFE, Trump se refirió a la situación de la región y remarcó su aval a distintos candidatos que luego se impusieron en las elecciones. "Sudamérica se está convirtiendo en un lugar completamente diferente, y está prosperando. Y, como saben, respaldé a muchas de esas personas", expresó.

"Cada uno de los que respaldé ganó, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es genial, 'El Tigre'". En poco tiempo, se están volviendo extremadamente conservadores de una manera muy positiva", agregó en esta línea.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Los dichos del republicano se produjeron mientras Brasil se prepara para afrontar el domingo el balotaje entre Lula y Bolsonaro, luego del triunfo del candidato del Partido Liberal en la primera vuelta. Por lo pronto, una encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, le asignó al opositor el 46,5% de la intención de voto, frente al 45,9% del mandatario.

Al considerar únicamente los votos válidos, es decir, sin incluir los sufragios en blanco ni a los indecisos, el candidato del Partido Liberal obtiene el 50,3%, mientras que el referente del Partido de los Trabajadores (PT) llega al 49,7%. Los números configuran un escenario de paridad cuando resta menos de una semana para la definición electoral. El sondeo de Nexus se realizó entre el 16 y el 18 de octubre sobre una muestra de 2.002 personas y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Donald Trump respaldó la reelección de Benjamin Netanyahu antes de los comicios en Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo la reelección del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a nueve días de las elecciones del 27 de octubre. Es el primer apoyo del mandatario estadounidense en esta campaña, que había guardado silencio durante meses, y llega en plena igualdad en las encuestas, que dan a la coalición de Netanyahu una estimación de bancas similar a la de su rival, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot.

En una publicación en su red social, Truth Social, Trump planteó que Netanyahu "ha sido un gran primer ministro guerrero y un socio aún mayor para la paz en el combate contra la República Islámica de Irán". "Por favor, que esta carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como primer ministro de Israel", subrayó.

El presidente volvió a amenazar con "terminar pronto el trabajo" contra Irán "a menos que cambien sus formas, rápidamente", pero agregó que podría no querer hacerlo si Netanyahu pierde. "Si Israel tiene al líder equivocado, que sería cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por su cuenta, y no estoy inclinado a hacerlo", sostuvo. También lo describió como "fuerte, valiente y brillante frente a una enorme oposición, incluso la que viene del propio Israel".

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