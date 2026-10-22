23 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei redobló la apuesta sobre que no se llega a fin de mes: "Si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener el mes que viene"

El Presidente insistió en que la gente no puede "estar 10 días sin comer ni beber" y que, en todo caso, puede "estar experimentando privaciones", lo que "está reflejado en el 32% de pobreza". "La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia", afirmó.

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Javier Milei volvió a cuestionar que la gente no llegue a fin de mes.

Javier Milei volvió a cuestionar que la gente no llegue a fin de mes.

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El presidente Javier Milei volvió a cuestionar los datos de la consultora Zentrix, según los cuales el 66% de los argentinos agota sus ingresos el día 20 de cada mes, y redobló la apuesta al afirmar que sacar un crédito para cubrir los consumos básicos "es un mal análisis" porque "entonces el problema lo vas a tener el mes que viene".

El presidente español cuestionó a su par argentino.
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Cuando el periodista Jonatan Viale señaló las personas sobreviven "bajando gastos, con la tarjeta de crédito, endeudándose", Milei retrucó: "Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque el problema lo vas a tener el mes que viene; el problema vuelve de nuevo".

"Eso es otra cosa. Lo que vos me podés decir es que podés estar experimentando restricciones, que podés estar experimentando privaciones. Que, de hecho, fue tan elocuente la forma en que lo planteé que por eso saltaron como leche hervida todos los periodistas operadores y los encuestadores mentirosos. Si vos experimentás restricciones, eso está contemplado en la canasta de la pobreza. Si vos no podés comer, está capturado en la canasta de indigencia", argumentó.

Milei destac&oacute; los datos de pobreza e y relativiz&oacute; la ca&iacute;da del ingreso disponible de las familias.

Milei destacó los datos de pobreza e y relativizó la caída del ingreso disponible de las familias.

En esa línea, Milei comparó los últimos datos del INDEC con los que recibió al comienzo de su mandato: aseguró que la pobreza bajó del 57% al 32% y la indigencia, del 20% al 7%. "No es que no entendemos el problema de que las personas estén teniendo postergaciones, claro que lo entendemos y está reflejado en el 32% de pobreza. La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia", remarcó.

"Nadie niega que haya pobreza, nadie niega que haya indigencia, nadie niega que haya niños pobres, pero son muchos menos de los que había antes. Y si vos me vas a decir que ahora la gente no llega a fin de mes, antes llegaba muchísimo menos. Ese es el punto", insistió el Presidente.

Milei minimizó la baja de ingresos de la clase media: "Están haciendo mal la cuenta"

Consultado sobre la situación específica de la clase media, el Presidente relativizó los datos de economistas y consultoras que indican que bajó el ingreso disponible, es decir, el dinero que queda en los hogares para gastar o ahorrar después de cobrar el sueldo y pagar los gastos fijos y esenciales, como alquileres, prepagas, impuestos y tarifas.

"Yo entiendo que, cuando computan el ingreso disponible y les suben las tarifas, es cierto que sienten que tienen menos ingreso disponible. Pero hay una parte del ingreso disponible que no se está tomando en cuenta, que es lo que le devolvimos a la gente al sacar el impuesto inflacionario", argumentó. En ese sentido, Milei señaló que "lo que vos recibías por un lado", como los subsidios a las tarifas de luz y gas, "lo financiabas con emisión monetaria e impuesto inflacionario".

"Entonces lo que digo es que están haciendo mal la cuenta. Que lo haga un encuestador no me preocupa tanto; me preocupa más que los economistas sean tan mediocres que no sepan hacerla. No tienen contemplada la recuperación que le devolvimos del impuesto inflacionario a la gente, que en eso le devolvimos u$s100 mil millones. La cuenta está incompleta", sostuvo.

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