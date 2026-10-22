Cumbre del peronismo: los principales referentes se reunieron con foco en las PASO y el Presupuesto 2027

Legisladores, gobernadores y otros dirigentes del Partido Justicialista celebraron un nuevo cónclave con el objetivo de consolidar un bloque homogéneo ante los proyectos del presidente Javier Milei. Analizaron la situación crítica en la que se encuentran las familias argentinas y coincidieron en una mirada de unidad, ampliación y convocatoria del espacio político.

Los principales referentes del peronismo se reunieron este jueves por la noche en la Casa de la Provincia de La Pampa, ubicada en Suipacha al 300, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una cumbre que se extendió por poco más de tres horas, analizaron la situación económica y social del país y acordaron ejes de trabajo para el debate del Presupuesto 2027 y la discusión sobre la continuidad de las PASO.

La convocatoria fue impulsada por los presidentes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez. También participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner. El anfitrión, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, confirmó además la presencia del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que estuvo presente virtualmente, y de Juan Manuel Olmos.

Tanto Kicillof como Massa se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa. El dirigente del Frente Renovador aclaró ante los cronistas presentes que quien hablaría en representación de los participantes sería Ziliotto, gobernador de La Pampa y anfitrión del encuentro. Al finalizar la reunión, también tomó la palabra el legislador Germán Martínez, quien resumió los principales temas abordados.

Durante la cumbre, los dirigentes manifestaron su preocupación por la situación económica, social, productiva y laboral de la Argentina. Entre los puntos centrales estuvieron la pérdida de puestos de trabajo, el temor a nuevos despidos, las dificultades de las familias para llegar a fin de mes y el creciente endeudamiento de los hogares.

"Hablamos de la gente: de la situación dramática de muchas familias, de la situación gravísima del endeudamiento, de las economías regionales que no funcionan, de las obras que están absolutamente paralizadas", expresó Germán Martínez al retirarse del encuentro.

La agenda también incluyó el financiamiento de las personas con discapacidad y sus prestaciones, a partir de lo aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados. Además, plantearon la necesidad de garantizar los recursos para las universidades nacionales y reclamaron el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno.

Otro de los ejes fue la situación financiera de las provincias y los municipios, junto con las dificultades que atraviesan la industria y las economías regionales. Los participantes también advirtieron sobre el impacto del fenómeno de El Niño y señalaron la falta de acompañamiento del Gobierno nacional a los distritos afectados.

En el balance del encuentro, los dirigentes también cuestionaron las decisiones del presidente Javier Milei en materia de soberanía y recursos naturales. La intención, según plantearon, es que estos reclamos se traduzcan en propuestas concretas dentro del Congreso y en una posición coordinada de los bloques peronistas frente a la agenda oficialista.

Las propuestas que el peronismo llevará al debate del Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto fue uno de los temas centrales de la reunión. Los referentes del espacio coincidieron en la necesidad de establecer prioridades comunes para impulsar partidas destinadas a la obra pública, la infraestructura social, la construcción de viviendas y la recuperación de las rutas, además de garantizar los fondos para discapacidad y educación universitaria.

"Hablamos del Presupuesto, de la importancia de tener 3 o 4 propuestas muy claras respecto a discapacidad, universidades, obra pública, rutas, viviendas", señaló Martínez. También hizo referencia al financiamiento de las provincias y los municipios frente a las consecuencias del fenómeno de El Niño.

En ese marco, el peronismo anticipó que buscará impulsar medidas para garantizar los recursos para las personas con discapacidad y sus prestaciones, hacer cumplir la ley de financiamiento universitario y fortalecer las obras de infraestructura. También planteará la necesidad de acompañar a las provincias y localidades que deben afrontar los efectos de las condiciones climáticas.

La estrategia apunta a consolidar una posición común entre los legisladores nacionales y los gobernadores, con propuestas que contemplen las demandas de los distritos y permitan establecer una agenda compartida frente al proyecto enviado por el Ejecutivo.

El peronismo ratificó su postura sobre las PASO y llamó a fortalecer la unidad

La continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue el otro gran tema político del encuentro. Los dirigentes manifestaron su rechazo a una eventual suspensión o eliminación del mecanismo electoral y cuestionaron que el Gobierno priorice una reforma de las reglas de juego mientras persisten los problemas económicos y sociales.

"Estamos convencidos a que detrás del intento de Milei de querer suspenderlas o directamente derogarlas, hay una trampa para la sociedad a la que quieren dejar sin herramientas para la elección", apuntó Martínez. El dirigente sindical también remarcó que el espacio mantiene una "profundísima mirada de unidad, de ampliar y convocar".

Por su parte, Ziliotto habló en representación de los participantes y ratificó la intención de ampliar el espacio político. "Vamos a seguir sumando compañeras y compañeros para garantizar la unidad", afirmó el gobernador pampeano, quien remarcó la necesidad de sostener una estrategia común entre los distintos sectores del justicialismo.

"Hoy no hablamos de candidatos, pero sí analizamos lo que podemos hacer hoy: tenemos que revalorizar el sistema electoral", señaló el mandatario provincial. En esa línea, agregó: "No alcanza solo con el peronismo, ni puede quedar nadie del peronismo afuera".

Ziliotto también sostuvo que "el foco de las políticas públicas tiene que ser el bienestar del pueblo", en línea con el planteo de construir una alternativa política amplia frente a la gestión de Milei. La cumbre, de esta manera, buscó dejar de lado las discusiones sobre candidaturas y concentrarse en los acuerdos legislativos y la convocatoria a otros sectores.

El análisis de Rosario Ayerdi sobre la reunión del peronismo

La periodista de C5N Rosario Ayerdi también repasó los principales puntos de la cumbre en Duro de Domar, el programa conducido por Pablo Duggan. Según explicó, la reunión se organizó alrededor de tres ejes: los problemas económicos que atraviesan los argentinos, las herramientas que puede utilizar el Congreso para dar respuestas y la discusión sobre las elecciones primarias.

"Se habló de los problemas de los argentinos, qué puede hacer el Congreso para revertir la situación de la gente y por último se habló de las PASO. No se habló de candidaturas", resumió Ayerdi.

La periodista destacó que los participantes buscaron ponerse de acuerdo sobre los temas que llevarán al debate parlamentario. Entre ellos, mencionó el endeudamiento de las familias, las dificultades laborales, el financiamiento universitario, la situación de las personas con discapacidad y los recursos que necesitan las provincias. También señaló que el peronismo considera que el oficialismo no tendría los votos necesarios para eliminar las primarias.

El objetivo político que dejó el encuentro fue mostrar una oposición capaz de coordinar posiciones en el Congreso y poner límites a las iniciativas del Gobierno nacional. Con el Presupuesto 2027 y las PASO como prioridades, los dirigentes ratificaron su intención de sostener la unidad del peronismo y ampliar la convocatoria a otros sectores del campo popular.