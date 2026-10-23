23 de octubre de 2026 Inicio
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Las tormentas y la humedad no dan tregua en Buenos Aires: no se van los chaparrones y aumenta la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa las alertas por frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. La inestabilidad se mantendrá durante el fin de semana y los primeros rayos de sol se podrán ver de cara al domingo.

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La humedad y la inestabilidad se mantiene en Buenos Aires. 

La humedad y la inestabilidad se mantiene en Buenos Aires. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa las alertas por tormenta y viento en 11 provincias de Argentina. La inestabilidad junto a la humedad mantienen los chaparrones activos en Buenos Aires y las máximas cercanas a los 20 grados.

En Buenos Aires  las lluvias se mantendrán hasta el domingo. 
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Las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Mientras que la zona cordillerana de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja está bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Desde Meteored informaron que "la abundante humedad y la inestabilidad favorecen el rápido crecimiento de tormentas, capaces de dejar mucha lluvia en poco tiempo, ráfagas y, eventualmente, granizo".

Además, adelantaron que "durante el domingo 25, el frente adquirirá características de frente frío y avanzará hacia el norte".

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El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comienza el viernes 23 con lluvias por la mañana, acompañadas por una temperatura de 16 ° y vientos del sur de 7 a 12 km/h; hacia la tarde y la noche las precipitaciones disminuirán, alcanzando una máxima de 24 ° con vientos rotando al norte.

El sábado 24 se presentará inestable, iniciando la mañana con cielo nublado y 14 °, para luego dar paso a lluvias o chaparrones aislados durante la tarde y la noche con temperaturas de entre 12 ° y 19 °, registrándose además ráfagas de viento del noreste de entre 42 y 50 km/h.

La inestabilidad persistirá hasta la madrugada y mañana del domingo 25, jornada que arrancará con chaparrones y 12 ° con viento del sudoeste, mejorando hacia la tarde con nubosidad en descenso y una máxima de 17 °.

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