Las tormentas y la humedad no dan tregua en Buenos Aires: no se van los chaparrones y aumenta la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa las alertas por frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. La inestabilidad se mantendrá durante el fin de semana y los primeros rayos de sol se podrán ver de cara al domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa las alertas por tormenta y vient o en 11 provincias de Argentina. La inestabilidad junto a la humedad mantienen los chaparrones activos en Buenos Aire s y las máximas cercanas a los 20 grados.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut . Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Mientras que la zona cordillerana de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja está bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

22 OCT | Estos son los valores de precipitación de las últimas 24 horas, hasta las 9h Ranking de precipitaciones (mm) Resistencia 92 Posadas 75 Corrientes 65 Ituzaingó 62 Bernardo de Irigoyen 38 Iguazú 37 Maquinchao 27 pic.twitter.com/KYOPw0lXnK

Desde Meteored informaron que "la abundante humedad y la inestabilidad favorecen el rápido crecimiento de tormentas , capaces de dejar mucha lluvia en poco tiempo, ráfagas y, eventualmente, granizo".

Además, adelantaron que "durante el domingo 25, el frente adquirirá características de frente frío y avanzará hacia el norte".

¿Cuándo deja de llover en CABA? El pronóstico extendido del SMN

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comienza el viernes 23 con lluvias por la mañana, acompañadas por una temperatura de 16 ° y vientos del sur de 7 a 12 km/h; hacia la tarde y la noche las precipitaciones disminuirán, alcanzando una máxima de 24 ° con vientos rotando al norte.

El sábado 24 se presentará inestable, iniciando la mañana con cielo nublado y 14 °, para luego dar paso a lluvias o chaparrones aislados durante la tarde y la noche con temperaturas de entre 12 ° y 19 °, registrándose además ráfagas de viento del noreste de entre 42 y 50 km/h.

La inestabilidad persistirá hasta la madrugada y mañana del domingo 25, jornada que arrancará con chaparrones y 12 ° con viento del sudoeste, mejorando hacia la tarde con nubosidad en descenso y una máxima de 17 °.