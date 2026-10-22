Sabrina Rojas habló sobre los rumores que la vinculan a Franco Mastantuono: "Un poco de verdad y..." La conductora contó que mezcló hechos reales con ficción al mencionar mensajes recibidos vía Instagram, enviados por un futbolista de 19 años. Además, confesó sentir pudor ante las repercusiones, porque nunca brindó pistas acerca del club ni del país donde juega. Agregar C5N en









Sabrina Rojas se desligó de los rumores de acercamiento a Franco Mastantuono. Web

La conductora Sabrina Rojas aclaró en el ciclo All Access, de DGO, que no conoce a Franco Mastantuono, luego de que la vincularan con el futbolista de 19 años por unos mensajes en Instagram y de que ella reconociera que mezcló una experiencia real con detalles ficticios.

La versión tomó fuerza después de que la actriz comentara que un deportista joven le escribía para conquistarla y que la diferencia de edad le generaba reparos. "Me encara mucho", había dicho en el programa, donde también admitió que la brecha generacional le resultaba incómoda, según explicó ante las cámaras.

Se había vinculado al futbolista de la Scaloneta, Franco Mastantuono, con Sabrina Rojas. La conductora desmintió los rumores. Web Rojas explicó que inentó desviar las interpretaciones sobre la identidad del joven y reconoció que armó el relato con una mezcla de realidad e invención. "Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer", dijo, después de que las redes sociales apuntaran al delantero.

Sin nombrar al ex River, afirmó: "Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de qué es de su vida, pero no es". También expresó incomodidad por quedar asociada con alguien a quien no conoce ni con quien mantiene diálogo alguno, según aclaró ante las cámaras.

Sabrina Rojas recordó cuál fue el momento más difícil de su vida En una entrevista anterior en PH, Podemos Hablar, la modelo había hablado de su proceso personal frente a una consigna de Andy Kusnetzoff y dijo que hoy valora su recorrido, la maternidad y las decisiones que tomó, más allá de su apariencia física, una reflexión que derivó en una confesión sobre su separación familiar.