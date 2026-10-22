IR A
IR A

Sabrina Rojas habló sobre los rumores que la vinculan a Franco Mastantuono: "Un poco de verdad y..."

La conductora contó que mezcló hechos reales con ficción al mencionar mensajes recibidos vía Instagram, enviados por un futbolista de 19 años. Además, confesó sentir pudor ante las repercusiones, porque nunca brindó pistas acerca del club ni del país donde juega.

Sabrina Rojas se desligó de los rumores de acercamiento a Franco Mastantuono. 

Sabrina Rojas se desligó de los rumores de acercamiento a Franco Mastantuono. 

Web

La conductora Sabrina Rojas aclaró en el ciclo All Access, de DGO, que no conoce a Franco Mastantuono, luego de que la vincularan con el futbolista de 19 años por unos mensajes en Instagram y de que ella reconociera que mezcló una experiencia real con detalles ficticios.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.
Te puede interesar:

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

La versión tomó fuerza después de que la actriz comentara que un deportista joven le escribía para conquistarla y que la diferencia de edad le generaba reparos. "Me encara mucho", había dicho en el programa, donde también admitió que la brecha generacional le resultaba incómoda, según explicó ante las cámaras.

Se había vinculado al futbolista de la Scaloneta, Franco Mastantuono, con Sabrina Rojas. La conductora desmintió los rumores.

Se había vinculado al futbolista de la Scaloneta, Franco Mastantuono, con Sabrina Rojas. La conductora desmintió los rumores.

Rojas explicó que inentó desviar las interpretaciones sobre la identidad del joven y reconoció que armó el relato con una mezcla de realidad e invención. "Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer", dijo, después de que las redes sociales apuntaran al delantero.

Sin nombrar al ex River, afirmó: "Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de qué es de su vida, pero no es". También expresó incomodidad por quedar asociada con alguien a quien no conoce ni con quien mantiene diálogo alguno, según aclaró ante las cámaras.

Sabrina Rojas recordó cuál fue el momento más difícil de su vida

En una entrevista anterior en PH, Podemos Hablar, la modelo había hablado de su proceso personal frente a una consigna de Andy Kusnetzoff y dijo que hoy valora su recorrido, la maternidad y las decisiones que tomó, más allá de su apariencia física, una reflexión que derivó en una confesión sobre su separación familiar.

"Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón, uno tiene culpas", reconoció Sabrina Rojas.

Rojas describió la separación como una experiencia extensa, cargada de contradicciones y culpa. "Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón, uno tiene culpas", dijo al reflexionar sobre una decisión que demandó tiempo y que también puso en juego su bienestar personal y el de sus hijos.

En aquella aparición televisiva, también planteó que durante años intentó sostener el proyecto familiar hasta comprender que la relación no podía continuar, y afirmó que los hijos pueden estar bien cuando ambos padres atraviesan una etapa más saludable, aun si la pareja deja de existir como tal de manera definitiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

Evangelina Salazar junto a Palito Ortega.

"Hay que respetarlo": el pedido de Evangelina Salazar para su hijo Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

últimas noticias

Julio Osvaldo Coronel tenía 46 años. 

Murió el periodista Julio Osvaldo Coronel: tenía 46 años

Hace 6 minutos
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate antes del balotaje

Hace 46 minutos
El presidente español cuestionó a su par argentino.

La crítica de Pedro Sánchez sobre la visita de Milei a España: "Vino a dar lecciones"

Hace 51 minutos
¿A cuánto cotiza el dólar?

Tras la quinta suba al hilo, el dólar cierra la semana en $1.550

Hace 1 hora
¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras?

Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Hace 1 hora