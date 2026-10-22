Sabrina Rojas habló sobre los rumores que la vinculan a Franco Mastantuono: "Un poco de verdad y..."

La conductora Sabrina Rojas aclaró en el ciclo All Access, de DGO, que no conoce a Franco Mastantuono, luego de que la vincularan con el futbolista de 19 años por unos mensajes en Instagram y de que ella reconociera que mezcló una experiencia real con detalles ficticios.
La versión tomó fuerza después de que la actriz comentara que un deportista joven le escribía para conquistarla y que la diferencia de edad le generaba reparos. "Me encara mucho", había dicho en el programa, donde también admitió que la brecha generacional le resultaba incómoda, según explicó ante las cámaras.
Se había vinculado al futbolista de la Scaloneta, Franco Mastantuono, con Sabrina Rojas. La conductora desmintió los rumores.
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Rojas explicó que inentó desviar las interpretaciones sobre la identidad del joven y reconoció que armó el relato con una mezcla de realidad e invención. "Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer", dijo, después de que las redes sociales apuntaran al delantero.
Sin nombrar al ex River, afirmó: "Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de qué es de su vida, pero no es". También expresó incomodidad por quedar asociada con alguien a quien no conoce ni con quien mantiene diálogo alguno, según aclaró ante las cámaras.
Sabrina Rojas recordó cuál fue el momento más difícil de su vida
En una entrevista anterior en PH, Podemos Hablar, la modelo había hablado de su proceso personal frente a una consigna de Andy Kusnetzoff y dijo que hoy valora su recorrido, la maternidad y las decisiones que tomó, más allá de su apariencia física, una reflexión que derivó en una confesión sobre su separación familiar.
"Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón, uno tiene culpas", reconoció Sabrina Rojas.
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Rojas describió la separación como una experiencia extensa, cargada de contradicciones y culpa. "Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón, uno tiene culpas", dijo al reflexionar sobre una decisión que demandó tiempo y que también puso en juego su bienestar personal y el de sus hijos.
En aquella aparición televisiva, también planteó que durante años intentó sostener el proyecto familiar hasta comprender que la relación no podía continuar, y afirmó que los hijos pueden estar bien cuando ambos padres atraviesan una etapa más saludable, aun si la pareja deja de existir como tal de manera definitiva.