Una exfigura del Real Madrid encendió la polémica antes de la final: "Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca" El exjugador brasileño, que también vistió la camiseta del Galo, analizó el cruce decisivo y posicionó al equipo de Eduardo Domínguez como el principal candidato al título. Por Agregar C5N en









El exjugador de 46 años apuntó contra Boca.

A falta de un mes para la gran definición de la Copa Sudamericana 2026, las primeras voces del fútbol internacional comenzaron a encender la previa del duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Así, el ex lateral derecho brasileño Cícero João de Cézare, popularmente conocido como Cicinho, lanzó una categórica sentencia sobre el enfrentamiento: "Boca va a ser un gran rival, pero Mineiro es mucho más equipo".

Durante su participación como comentarista en el programa Jogo Aberto, el exjugador, que cuenta con el respaldo de una destacada trayectoria tanto en el fútbol sudamericano como en el europeo, se pronunció acerca del gran duelo. Antes de consagrarse campeón del mundo con San Pablo, disputó 70 partidos con la camiseta de Atlético Mineiro, rendimiento que impulsó su traspaso al Real Madrid en enero de 2006 por 7,8 millones de euros. Posteriormente, el exfutbolista fue transferido a la Roma por 15 millones de euros, consolidando un recorrido de primer nivel internacional.

El exlateral derecho brasileño Cicinho jugó en el Atlético Mineiro entre 2001 y 2003. El choque definitorio del certamen continental se disputará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, una sede en la que las altas temperaturas representarán un obstáculo extra para ambos planteles. Para alcanzar esta instancia, el equipo argentino accedió a la final tras eliminar a Vasco da Gama en semifinales, mientras que la escuadra de Belo Horizonte selló su clasificación al superar a Montevideo City Torque.

A diferencia del tono tajante del exdefensor, en la intimidad del plantel brasileño prevalece la prudencia. El mediocampista colombiano Kevin Castaño, exrefuerzo de River Plate que actualmente juega en el Galo, remarcó que el Xeneize es un rival muy difícil al que se debe respetar. En esa misma línea se pronunció el entrenador de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, quien mantuvo una postura cautelosa al reconocer públicamente el poderío del club argentino.

Más allá de su labor mediática, Cicinho ha sido noticia en el último tiempo por hablar abiertamente sobre su historia de superación personal tras enfrentar adicciones al alcohol y al tabaco durante su época en actividad. Tras completar su rehabilitación y llevar 14 años sin consumir alcohol, en la actualidad se desempeña como pastor evangélico, rol que combina con sus análisis sobre la actualidad del fútbol sudamericano.