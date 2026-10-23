El ADN de Say No More: cómo la nueva generación de artistas celebra la música de Charly García

Desde el trap de Dillom y Wos, pasando por el pop de estadios de Lali, el fenómeno de Milo J y la canción de autor de Conociendo Rusia. Un recorrido por las versiones, sampleos y abrazos con los que la escena actual festeja la obra del artista que este viernes cumple 75 años.

Año 2014. Una joven Lali Espósito se acercaba con el corazón en la boca a un Charly García de anteojos oscuros, presente en una gala de los personajes del año para la revista Caras. “ Hola Charly, me llamo Lali y te quería conocer. Yo hago música, así que este saludo para mí es muy importante” . Fiel a su estilo y su ironía quirúrgica, uno de los fundadores de Sui Generis le devolvió al oído una frase que quedó inmortalizada: “La música ya está hecha” .

Años después, la escena local parece haber tomado esa sentencia no como un freno, sino como un desafío. La música tal vez ya estaba hecha por Charly, pero la nueva generación de artistas no la guardó en un museo: la rearmó, sampleó, cantó en festivales y la convirtió en el lenguaje con el que explica su propio presente . En un nuevo cumpleaños del hombre del bigote bicolor, el verdadero regalo refiere a la comprobación de cómo su legado goza de buena salud.

Si hay algo que caracteriza a la ola de música urbana y rap en la Argentina es que no busca complacer. Esa irreverencia, que en los años ochenta definió el espíritu de Say No More, encontró su cauce natural en figuras como Dillom . El artista no sólo adaptó la estética del caos controlado de Charly, sino que convirtió su versión punk de "Nos siguen pegando abajo" en uno de los momentos más explosivos de sus shows en vivo y festivales como el Primavera Sound Buenos Aires 2023.

Por su parte, WOS rescató el hilo político y social de la lírica garciana. En 2024, en su álbum Descartable, el interludio "Pausa" resuena con un homenaje explícito y un sampleo a la voz de Charly y al universo de Serú Girán, haciendo resonar la frase "no importan ya tus ideales, no importa tu canción", perteneciente a la canción "La grasa de las capitales”. en pleno siglo XXI.

Una de postales más actuales del cruce generacional con Charly García lo protagonizó Milo J . Fue durante el festival Primavera Sound 2023, donde a sus 17 años y ante miles de personas, el joven referente del trap reversionó el tema "Los Dinosaurios" , demostrando una vez más que la poesía de García parece no tener fecha de vencimiento para la nueva generación.

El puente del pop y la canción perfecta

La devoción por el artista que este viernes cumple 74 años tampoco conoce fronteras de género. Aquella charla entre Charly y Lali mencionada al principio de la nota, con los años mutó a una relación de cariño genuino. En 2022, Mariana Espósito fue una de las pocas artistas de su género invitada al festejo de cumpleaños realizado en Bebop Club, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Charly García junto a Lali Espósito.

En este marco, Lali supo rendirle tributo arriba del escenario. Su versión a cappella y acústica junto a Miranda de "Tu amor", en la entrega de los Premios Gardel 2020 es el testimonio de una admiración que trasciende las etiquetas comerciales.

En la vereda de la canción de autor y el indie, Conociendo Rusia fue uno de los herederos de sus armonías. Mateo Sujatovich no solo cita a Charly como su inspiración en diversas entrevistas, sino que ha incorporado en sus presentaciones en vivo reinterpretaciones de "Rezo por vos" y "Hablando a tu corazón". Junto a la cantante Zoe Gotusso, también logró volver viral una relectura despojada de "Promesas sobre el bidet", volviendo a poner en escena los acorde de Piano Bar.

Pista de baile, sintetizadores y vanguardia

Charly García fue, ante todo, un visionario tecnológico. Cuando en 1983 viajó a Nueva York e introdujo las máquinas de ritmo y los sintetizadores en Clics Modernos, dio nacimiento al pop moderno argentino.

Ese gen innovador es el que tomaron productores como Bizarrap, quien mencionó en diversas oportunidades el impacto que tuvo el oído absoluto y la visión de producción de Charly en su forma de encarar los beats, mientras que Bándalos Chinos se encargó de mantener viva la pista de baile intercalando riffs de "Fanky" en medio de sus giras internacionales.

El lenguaje de Charly García no envejece

Al final, la frase que Charly le expresó a Lali en la gala fotográfica de Caras, parece hoy cobrar un nuevo sentido. La música "ya estaba hecha", sí, pero porque él escribió el código fuente de la música argentina, agarrado luego por la nueva ola generacinoal.

Charly García no cumple años solo este viernes. Cumple años cada vez que un joven de 18 años busca en sus apps de música Clics Modernos, cada vez que Dillom rompe un micrófono cantando sobre los hombres de gris, y cada vez que una multitud en un estadio corea sus melodías sin importar qué edad tenga el que está arriba del escenario. El legado de Charly se canta, se transforma y se mantiene encendido.