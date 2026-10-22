Julieta Prandi reveló un nuevo dato sobre su separación de Emanuel Ortega: "Me terminé enterando que..."

Tras regresar de Brasil, la conductora respondió preguntas sobre las versiones que circularon en los últimos días y sorprendió con una revelación vinculada a una de las personas mencionadas en la polémica. Además, aclaró su postura sobre los rumores y pidió respeto por su proceso personal.

Tras regresar de Brasil este jueves, Julieta Prandi habló ante la prensa sobre el final de su relación con Emanuel Ortega y contó que escuchó las declaraciones de Josefina Lynch. Allí reveló que recién entonces supo que la artista había pasado tres días en un estudio junto al cantante, aunque ella creía que había sido solo uno.

Conmovida por el final de la relación, la modelo reconoció que no esperaba atravesar una ruptura apenas 27 días después de la boda civil, aunque insistió en que no quiere hablar mal de su expareja. "No me interesa hablar de nadie más", respondió cuando le preguntaron por Ana Paula Dutil.

Al hablar de Josefina Lynch, la artista cuyo nombre apareció en las versiones sobre el conflicto, Prandi dijo que escuchó sus declaraciones en televisión y reveló su sorpresa por el tiempo que había pasado en el estudio junto al cantante: "Me terminé enterando que había estado tres días, no uno, como yo creía".

Sobre Mariana Marx, otra de las mujeres mencionadas en los rumores, fue tajante: aseguró que no hubo ningún enfrentamiento entre ellas y que la pelea con Ortega respondió a otro asunto. "Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", aclaró ante la consulta periodística.

También descartó una reconciliación y aseguró que el final es irreversible, aunque evitó desacreditar al músico y recordó los seis años compartidos al explicar su postura: "Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos", una definición con la que eligió no responsabilizar públicamente a Ortega ni a otras personas.

JULIETA PRANDI: "Mariana Marx no tuvo nada que ver con lo que pasó" "Escuché a Josefina Lynch y me enteré que estuvo 3 días en el estudio" "No me interesa hablar de Ana Paula Dutil"Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/aXkhDLmZr0

Antes de cerrar, Prandi pidió margen para atravesar el duelo sin más exposición y explicó que el proceso llevará tiempo, como ocurre tras una relación de seis años. También contó que, durante sus días en Brasil, sus padres acompañaron a sus hijos y que ahora espera reunirse con ellos.

Qué hizo Ana Paula Dutil tras quedar involucrada en la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil, expareja del cantante y madre de sus hijos, quedó involucrada en la polémica después de que circulara la versión de que había recomendado a Josefina Lynch para grabar en el estudio de Ortega, un episodio que se vinculó con la crisis que atravesaron en los últimos días del vínculo.

En ese contexto, la exmodelo cerró su cuenta de Instagram y se apartó temporalmente de la conversación pública, ante la cantidad de comentarios que recibió. La decisión generó reacciones entre los usuarios, mientras el asunto sumó nombres de personas cercanas al entorno familiar y artístico del músico en los días posteriores.

Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, cerró su cuenta de Instagram tras la polémica. Redes sociales

En una entrevista anterior, la exmodelo había contado que la ruptura le provocó un dolor profundo y que por mucho tiempo evitó encontrarse con Ortega porque cada reencuentro reabría la tristeza, y también recordó que necesitó nueve meses para animarse a abrir las cajas de la mudanza que conservaban recuerdos compartidos.