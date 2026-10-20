Javier Milei volvió a cargar contra Lula da Silva: lo llamó "zurdo ladrón" y sugirió un posible fraude electoral

El Presidente subió la fricción con su par de Brasil y lo cuestionó nuevamente en la previa del balotaje contra Flávio Bolsonaro. "Se les está cayendo la careta a estos delincuentes", aseveró.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a su par de Brasil, Lula da Silva , en la previa del balotaje previsto para el domingo en el país vecino en el que el líder del Partido de los Trabajadores buscará la reelección contra el candidato de la derecha, Flávio Bolsonaro. Además, insinuó un posible fraude electoral en favor del mandatario brasileño.

En la red social X, Milei cargó contra el presidente brasileño y advirtió que podría encabezar una manipulación en los resultados de los comicios. "Los progres machirulos... Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC!" , aseveró.

La publicación del jefe de Estado ocurrió después de que brindara un discurso en la Gala Hispana, en Washington, en el que tildó de "dictador comunista" al mandatario del país vecino. En tanto, previamente compartió en sus redes sociales un posteo donde lo llama “LULA LADRÓN ”, escrito en mayúscula y que está acompañado por una frase que enciende una vez más la polémica entre ambos mandatarios: " Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción".

Los ataques del líder de La Libertad Avanza subieron la tensión diplomática con Brasil, que creció después de que Milei definiera a Lula de "zurdo", "ladrón" y "presidiario" durante un discurso en una convención del Partido Liberal brasileño.

En este marco, también lo responsabilizó por una supuesta intervención en las elecciones argentinas de 2023 para favorecer al entonces candidato oficialista Sergio Massa. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda" , sostuvo el jefe de Estado argentino, en una nueva acusación contra Lula por una presunta injerencia en los comicios.

Las encuestas en Brasil muestran un balotaje cada vez más ajustado entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

La carrera por la presidencia de Brasil entró en su tramo final con una diferencia cada vez más estrecha entre el senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Los últimos relevamientos muestran que el candidato opositor mantiene la delantera, pero que el presidente recorta distancia de cara al balotaje del próximo domingo 25 de octubre.

Una encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, le asignó a Bolsonaro el 46,5% de la intención de voto, frente al 45,9% de Lula. La diferencia de apenas 0,6 puntos porcentuales representa una reducción respecto del estudio anterior, publicado el 13 de octubre, cuando el senador registraba el 47,9% y el jefe de Estado alcanzaba el 45,1%.

Al considerar únicamente los votos válidos, es decir, sin incluir los sufragios en blanco ni a los indecisos, el candidato del Partido Liberal (PL) obtiene el 50,3%, mientras que el referente del Partido de los Trabajadores (PT) llega al 49,7%. Los números configuran un escenario de paridad cuando resta menos de una semana para la definición electoral. El sondeo de Nexus se realizó entre el 16 y el 18 de octubre sobre una muestra de 2.002 personas y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

La tendencia se repite en la medición de AtlasIntel/Bloomberg, que ubica a Flávio Bolsonaro con el 49,8% de las preferencias y a Lula con el 47,6%. En este caso, la distancia entre ambos es de 2,2 puntos porcentuales.