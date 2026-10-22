23 de octubre de 2026 Inicio
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Balotaje en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro pelean voto a voto, según una de las últimas encuestas

Con una diferencia de un punto porcentual, los candidatos del Partido de los Trabajadores y del Partido Liberal se encuentran en un escenario de empate técnico a 72 horas de la segunda vuelta, según el informe de Datafolha.

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Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos a presidente en Brasil.

El presidente Lula da Silva, que busca la reelección de la mano del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), quedaron a un punto porcentual de distancia en la última encuesta de Datafolha a 72 horas de la segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.
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La medición, encargada por el diario brasilero O Globo, ubicó este jueves a Bolsonaro en primer lugar con el 47% de la intención de voto y a Lula da Silva en segundo puesto con el 46%. Como se trata de una diferencia mínima que entra en el margen de error del informe, se trata de un empate técnico.

Los votos en blanco se ubicaron en 6% y los nulos, en 2%. Sobre el perfil de los electores brasileros, en las encuestas se destaca que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente liberal.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

La encuesta presencial anterior fue realizada el 8 de octubre y, al compararlas, se puede ver que Bolsonaro tuvo una caída de dos puntos (el sondeo había marcado 49% de intención de voto). Mientras que Lula escaló un punto respecto al informe de hace dos semanas.

Si se toman solo los votos válidos, ya que la Justicia electoral solo cuenta este tipo de comicios, cada candidato cuenta con el 50% de la intención de voto.

Otro empate técnico: Flávio Bolsonaro aventaja a Lula da Silva por un punto en la encuesta de Quaest

Una encuesta de Quaest, realizada entre el 17 y el 20 de octubre sobre 2.154 personas, otorga un 45% de intención de voto para el postulante liberal y un 44% para el actual mandatario.

Con un margen de error de dos puntos porcentuales, el escenario electoral exhibe una contienda sumamente ajustada. En comparación con la medición de la semana pasada, Bolsonaro registra una caída de un punto, mientras que Lula mantiene su nivel de apoyo de manera estable.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.

El sondeo también evaluó la percepción ciudadana sobre la actual administración nacional. El 47% de los encuestados desaprueba la gestión de Lula, frente a un 46% que la respalda, un resultado que configura un nuevo empate técnico.

La popularidad del presidente registra su nivel más alto en la región Noreste, con un 58% de apoyo, y encuentra mayor resistencia en el Sur y Sureste. A nivel de género, las mujeres muestran una aprobación del 50%, mientras que el rechazo entre los hombres descendió al 53%.

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