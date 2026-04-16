Tras el anuncio de Donald Trump, empezó el alto al fuego entre Israel y el Líbano

La tregua, aunque limitada en el tiempo, aparece como un paso inicial para reducir la violencia en una región marcada por la fragilidad de sus acuerdos y la influencia de múltiples actores con intereses contrapuestos. Su implementación efectiva dependerá, en gran medida, de la adhesión de todas las partes involucradas en el conflicto.
Según detalló Trump en su red Truth Social, Netanyahu y Aoun acordaron iniciar formalmente la tregua con el objetivo de "lograr la paz entre sus países". La medida busca descomprimir la creciente tensión tras una serie de enfrentamientos recientes en la zona limítrofe.
El mandatario estadounidense había detallado el entendimiento en una serie de publicaciones, en las que destacó el rol de su administración en el proceso diplomático: "Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p.m. (hora del Este)".
En tal sentido, reveló que ambas naciones mantuvieron un encuentro reciente en Washington junto al secretario de Estado, Marco Rubio. En ese marco, aseguró haber instruido al vicepresidente JD Vance, a Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine, para trabajar con Israel y el Líbano con el objetivo de alcanzar una paz duradera. “Ha sido un honor resolver nueve guerras en el mundo, y esta será mi décima, así que hagámoslo”, afirmó.
En un segundo mensaje, Trump adelantó que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para lo que definió como “las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983”. “Ambas partes quieren ver la paz, y creo que eso sucederá rápidamente”, sostuvo.