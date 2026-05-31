Sin Nández y con un tapado, Bielsa confirmó la lista de Uruguay para el Mundial 2026 El Loco finalmente presentó los 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo, que se desarrollará en simultáneo en Estados Unidos, México y Canadá. Con Federico Valverde, Josema Giménez y Darwin Núñez a la cabeza, los uruguayos se ilusionan con la conquista de la tercera estrella. Por Agregar C5N en









Bielsa no convocó a Nández y José Luis Rodríguez, pero sorprendió con la citación de Zalazar

La espera se terminó para Uruguay: Marcelo Bielsa confirmó los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La presentación se realizó a través de un video publicado en las redes sociales acompañado de la canción Cielo de un solo color de No Te Va Gustar, donde se lo ve a un hombre como protagonista arriba de una bicicleta anunciando que se iba a dar a conocer la lista. Finalmente, se develó que el protagonista era el mismísimo Loco, quien dirigirá su última Copa del Mundo al frente de la Celeste.

Las principales ausencias de la nómina, pero ya sabidas, son la del ex-Boca, Nahitan Nández, quien fue titular durante las Eliminatorias y uno de los jugadores más utilizados por el entrenador argentino. A él se suma el lateral derecho, José Luis Rodríguez, que fue parte del Mundial pasado y estuvo convocado en los partidos de Eliminatorias para el torneo de este año.

Entre las sorpresas, se destaca la presencia de Rodrigo Zalazar, que apenas tiene siete partidos en la Celeste. El volante ofensivo de 26 años nació en Albacete y es hijo del exfutbolista charrúa José Luis Zalazar, que representó a Uruguay en más de 40 ocasiones entre 1984 y 1993. Más allá de que su país de origen es España, decidió representar los colores de su padre.

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