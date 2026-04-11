11 de abril de 2026 Inicio
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Medio Oriente: al menos siete muertos por ataques de Israel en Gaza

De acuerdo con lo que indicó el portavoz de la organización de refugiados bajo autoridad de Hamás, Al Bureij, un dron israelí disparó dos misiles cerca de un puesto de policía ubicado a metros de un campo de rescatistas.

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Israel atacó Gaza en una ofensiva que dejó al menos siete muertos.

Israel atacó Gaza en una ofensiva que dejó al menos siete muertos.

La Defensa Civil de Gaza informó este sábado que al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas como consecuencia de nuevos ataques atribuidos a Israel en la Franja de Gaza, territorio devastado tras dos años de conflicto con Hamás.

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De acuerdo con Mahmud Basal, vocero del organismo de rescate, un dron israelí lanzó dos misiles en las inmediaciones de un puesto policial ubicado en el campo de refugiados de Al Bureij.

Desde el hospital Al Aqsa confirmaron haber recibido seis cuerpos sin vida, además de siete personas lesionadas. Entre los heridos, cuatro se encuentran en grave estado debido a impactos directos en zonas vitales como el rostro y el pecho.

Según las fuentes locales, el ataque habría alcanzado a un grupo de civiles desplazados que se encontraba reunido cerca de una mezquita. Por su parte, el ejército israelí indicó que está analizando lo sucedido y no confirmó de inmediato los detalles difundidos.

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El violento episodio se da en medio de crecientes tensiones entre Israel y Hamás, que se acusan mutuamente de incumplir el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, establecido tras dos años de enfrentamientos. Ese conflicto tuvo su origen en el ataque perpetrado por el movimiento islamista en el sur israelí el 7 de octubre de 2023.

Desde la instauración de la tregua, al menos 738 palestinos murieron en operativos militares israelíes, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, dependiente de Hamás, que son consideradas consistentes por organismos internacionales como la ONU.

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