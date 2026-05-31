Se filtró quién sería la nueva pareja del ex-Gran Hermano Thiago Medina La joven señalada como el nuevo interés afectivo del influencer es una streamer y creadora de contenido de nacionalidad chilena Agregar C5N en









Vía País

tiUn video viral mostró a Thiago Medina muy cercano y a los besos con una joven llamada Karina, desatando rumores de romance en redes sociales.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Fede Flowers y generaron una fuerte repercusión entre los seguidores de Gran Hermano.

Karina es una streamer y creadora de contenido chilena, con quien Thiago compartió una transmisión en vivo cargada de complicidad.

Tras el revuelo, Thiago Medina aclaró en Instagram que continúa soltero y negó estar en pareja o conociendo a alguien. El universo de los exparticipantes de Gran Hermano volvió a revolucionar las redes sociales tras la difusión de un video que involucra sentimentalmente a Thiago Medina. Las imágenes, compartidas por el periodista de espectáculos Fede Flowers, muestran al joven oriundo de González Catán en una actitud muy cercana y a los besos con una joven llamada Karina, generando una inmediata ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores del reality.

La mujer señalada como el nuevo interés amoroso del influencer es una streamer y creadora de contenido chilena. Según trascendió, ambos coincidieron durante una transmisión de streaming donde se mostraron muy cómplices frente a cámara. Incluso, de acuerdo a distintas versiones, Thiago le habría manifestado sus ganas de volver a verla antes de que ella regresara a Chile, alimentando aún más los rumores sobre el nacimiento de un posible romance.

THIAGO MEDINA KARINA ANDRADE

Sin embargo, frente a la enorme repercusión que tomó el tema en plataformas digitales, el propio Thiago Medina salió rápidamente a aclarar su situación sentimental. A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el ex Gran Hermano compartió una imagen haciendo el gesto de la paz y desmintió cualquier relación amorosa. “No me quieran vincular con nadie porque estoy solo”, expresó de manera contundente, dejando en claro que actualmente no está en pareja ni conociendo a alguien.

Quién sería la nueva pareja de Thiago Medina El nombre de Thiago Medina volvió a convertirse en tendencia luego de que se viralizara un video que despertó rumores de romance. Las imágenes, difundidas por el periodista Fede Flowers, muestran al ex Gran Hermano muy cercano y a los besos con una joven llamada Karina, situación que rápidamente generó repercusión en redes sociales y entre los seguidores del reality.