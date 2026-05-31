Se filtró quién sería la nueva pareja del ex-Gran Hermano Thiago Medina

- tiUn video viral mostró a Thiago Medina muy cercano y a los besos con una joven llamada Karina, desatando rumores de romance en redes sociales.
- Las imágenes fueron difundidas por el periodista Fede Flowers y generaron una fuerte repercusión entre los seguidores de Gran Hermano.
- Karina es una streamer y creadora de contenido chilena, con quien Thiago compartió una transmisión en vivo cargada de complicidad.
- Tras el revuelo, Thiago Medina aclaró en Instagram que continúa soltero y negó estar en pareja o conociendo a alguien.
El universo de los exparticipantes de Gran Hermano volvió a revolucionar las redes sociales tras la difusión de un video que involucra sentimentalmente a Thiago Medina. Las imágenes, compartidas por el periodista de espectáculos Fede Flowers, muestran al joven oriundo de González Catán en una actitud muy cercana y a los besos con una joven llamada Karina, generando una inmediata ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores del reality.
La mujer señalada como el nuevo interés amoroso del influencer es una streamer y creadora de contenido chilena. Según trascendió, ambos coincidieron durante una transmisión de streaming donde se mostraron muy cómplices frente a cámara. Incluso, de acuerdo a distintas versiones, Thiago le habría manifestado sus ganas de volver a verla antes de que ella regresara a Chile, alimentando aún más los rumores sobre el nacimiento de un posible romance.
THIAGO MEDINA KARINA ANDRADE
Sin embargo, frente a la enorme repercusión que tomó el tema en plataformas digitales, el propio Thiago Medina salió rápidamente a aclarar su situación sentimental. A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el ex Gran Hermano compartió una imagen haciendo el gesto de la paz y desmintió cualquier relación amorosa. “No me quieran vincular con nadie porque estoy solo”, expresó de manera contundente, dejando en claro que actualmente no está en pareja ni conociendo a alguien.
Quién sería la nueva pareja de Thiago Medina
El nombre de Thiago Medina volvió a convertirse en tendencia luego de que se viralizara un video que despertó rumores de romance. Las imágenes, difundidas por el periodista Fede Flowers, muestran al ex Gran Hermano muy cercano y a los besos con una joven llamada Karina, situación que rápidamente generó repercusión en redes sociales y entre los seguidores del reality.
La joven en cuestión es una streamer y creadora de contenido chilena, con quien Thiago coincidió durante una transmisión en vivo. Según trascendió, ambos compartieron un momento de mucha complicidad frente a cámara e incluso el influencer habría dejado en claro sus intenciones de volver a verla antes de que regresara a Chile. La situación alimentó las especulaciones sobre una posible nueva relación sentimental del mediático.
Sin embargo, ante el fuerte revuelo generado, Thiago Medina decidió aclarar personalmente cuál es su situación actual. Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, el ex participante desmintió estar en pareja y aseguró que continúa soltero. “No me quieran vincular con nadie porque yo estoy solo. No estoy conociendo a nadie, ni tampoco estoy con nadie”, expresó de manera contundente para frenar los rumores.